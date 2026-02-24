Ιράν: Ένοπλοι αστυνομικοί εισβάλλουν σε πανεπιστήμια για να καταστείλουν διαδηλώσεις

Ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε πανεπιστήμια στο Ιράν, καθώς οι αρχές επιχειρούν να καταστείλουν το τέταρτο συνεχόμενο 24ωρο φοιτητικών διαδηλώσεων κατά του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώθηκαν συγκρούσεις σε πανεπιστημιουπόλεις της Τεχεράνης, με επεισόδια μεταξύ φοιτητών και μελών της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij. Σε εικόνες διακρίνονται οχήματα ασφαλείας έξω από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ενώ κινητοποιήσεις αναφέρθηκαν και στη Μασχάντ.

Πανεπιστημιακές αρχές περιόρισαν την πρόσβαση σε φοιτητές που φέρονται να είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες διαδηλώσεις, ενώ σε αρκετά ιδρύματα ανακοινώθηκε αναστολή δια ζώσης μαθημάτων. Ήδη, μεγάλο ποσοστό πανεπιστημίων λειτουργεί εξ αποστάσεως, σε μια πρακτική που, σύμφωνα με επικριτές της κυβέρνησης, περιορίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης φοιτητών.

Συνθήματα που ακούγονται σε βίντεο από την Τεχεράνη κάνουν λόγο για απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και στρέφονται προσωπικά κατά του ανώτατου ηγέτη.

Οι κινητοποιήσεις εκτυλίσσονται λίγες ημέρες πριν από τον τρίτο γύρο έμμεσων συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Μοχάμαντ Μοχέμπι Αζάντ, ζήτησε την ταχεία ταυτοποίηση και τιμωρία των διαδηλωτών, υποστηρίζοντας ότι «ορισμένα ρεύματα, υπό καθοδήγηση εχθρών, επιχειρούν να οξύνουν το εσωτερικό κλίμα» κάθε φορά που η χώρα εισέρχεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται εν μέσω αυξημένης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η στάση της Τεχεράνης ενδέχεται να επηρεαστεί από το ζήτημα του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου εντός ιρανικού εδάφους, ακόμη και για μη στρατιωτικές χρήσεις. Η άρνηση ενός τέτοιου συμβιβασμού θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο περαιτέρω έντασης.

Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρουσιάζουν αποκλίνουσες εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου. Η οργάνωση HRANA δημοσίευσε κατάλογο με περισσότερα από 7.000 ονόματα, ενώ οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν περίπου 3.100 νεκρούς, αποδίδοντας τη διαφορά σε ζητήματα ταυτοποίησης.

