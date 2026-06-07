Το Ιράν «εκτόξευσε πυραύλους» κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το βράδυ της Κυριακής (7/6) πυραύλους να εκτοξεύονται από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αμυντικά συστήματα αναχαίτισαν την απειλή ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε εκτεταμένες περιοχές του βόρειου Ισραήλ.

«Ένα νέο κύμα πυραύλων εκτοξεύθηκε προς την κατεύθυνση του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρεται στο σύντομο στρατιωτικό ανακοινωθέν. «Η Πολεμική Αεροπορία έχει μέχρι τώρα αναχαιτίσει το σύνολο των πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν», αναφέρεται επίσης.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης, ότι τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα, κλειστά σε όλη τη χώρα μετά τα ιρανικά πυρά.

«Έπειτα από εκτίμηση της κατάστασης (...) οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Παιδείας και της Διοίκησης του Εσωτερικού Μετώπου (κλάδος των ενόπλων δυνάμεων).

Ισραηλινή πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι το Ισραήλ θα προβεί σε αντίποινα εναντίον του Ιράν.

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου.

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ

Νωρίτερα, ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «ανταποκριθεί με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο» στην ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά πρέπει να τιμωρηθούν και να τεθούν στη θέση τους. Κοιτάξτε τον ουρανό πάνω από τα κατεχόμενα εδάφη απόψε», έγραψε στο X.

Υπενθυμίζεται πως ισραηλινές επιθέσεις «στόχευσαν δύο διαμερίσματα σε δύο κτίρια», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Μια «εκεχειρία» που υποτίθεται ότι θα έθετε τέλος στις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, αλλά δεν τηρήθηκε ποτέ.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την πραγματοποίηση περισσότερων επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, προτρέποντας ουσιαστικά σε κλιμάκωση του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της χώρας, αμέσως μετά την πίεση που άσκησε για κατάπαυση του πυρός.

«Θα ήθελα να δω τον Λίβανο να ζει μια καλύτερη ζωή. Θα ήθελα να δω μια πιο στοχευμένη επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένη», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή και μεταδόθηκε την Κυριακή.