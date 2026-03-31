Ιράν: Εκτός λειτουργίας μονάδα αφαλάτωσης στα Στενά του Ορμούζ - Ισχυροί βομβαρδισμοί στο Ισφαχάν

Μονάδα αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ, στο, στρατηγικής σημασίας, Στενό του Ορμούζ του Ιράν, φέρεται επλήγη, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, η εγκατάσταση τέθηκε εκτός λειτουργίας και δεν μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί ούτε ο ακριβής χρόνος της επίθεσης στη μονάδα αφαλάτωσης ούτε οι υπεύθυνοί της.

Παράλληλα, πλήγματα που αποδίδονται σε Ισραήλ και ΗΠΑ έπληξαν εγκαταστάσεις στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και μονάδα φαρμακευτικής παραγωγής, σύμφωνα με ιρανικές πηγές.

Ιράν: «Στόχευσαν μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στη χώρα»

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Javad Zarif, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες της χώρας, η οποία παράγει αντικαρκινικά, αναισθητικά και εξειδικευμένα φάρμακα. Όπως δήλωσε, οι «επιτιθέμενοι» έπληξαν εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή υλικών για τη θεραπεία καρκινοπαθών.

Το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε τις δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι στόχος ήταν η εταιρεία μηχανικής έρευνας Tawfiq Darou, μετά από έναν μήνα που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, χαρακτηρίζεται ως «εγκλήματα πολέμου».

Την ίδια ώρα, αναφορές κάνουν λόγο για ισχυρούς βομβαρδισμούς στην επαρχία Ισφαχάν. Η Fars News Agency επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας της τοπικής διοίκησης, ο οποίος δήλωσε ότι τα πλήγματα φαίνεται να στόχευσαν «στρατιωτικές εγκαταστάσεις», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς τοποθεσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκταση των ζημιών και ο αριθμός των πιθανών θυμάτων δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η επαρχία Ισφαχάν αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την αμυντική βιομηχανία του Ιράν και φιλοξενεί σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και το συγκρότημα στη Νατάνζ, καθώς και μεγάλες στρατιωτικές βάσεις.

Ιράν: Γιατί οι ΗΠΑ εξετάζουν την κατάληψη της νήσου Χαργκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για πιθανές νέες αμερικανικές ενέργειες κατά του νησιού Χαργκ, κοντά στις ακτές του Ιράν, που φιλοξενεί ένα από τα πιο σημαντικά τερματικά εξαγωγής πετρελαίου της χώρας.

Το νησί θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ιρανική οικονομία και στρατηγικής σημασίας για την περιοχή, καθώς μέσω αυτού εξάγεται περίπου το 90% του ιρανικού αργού πετρελαίου.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει το νησί, τονίζοντας ότι μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε παραμονή αμερικανικών δυνάμεων στο Χαργκ για κάποιο διάστημα.

Το νησί Χαργκ είναι μόλις 24 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα και αποτελεί κρίσιμο σημείο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, αφού οι αγωγοί φέρνουν το αργό από την ενδοχώρα στις εγκαταστάσεις φόρτωσης των δεξαμενοπλοίων.

Η κατάληψή του θα μπορούσε όχι μόνο να διακόψει σημαντικά τις εξαγωγές του Ιράν, αλλά και να λειτουργήσει ως βάση για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της ηπειρωτικής χώρας.

Υπάρχει έντονη φημολογία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν είτε απόβαση είτε αποκλεισμό του νησιού για να πιέσουν το Ιράν να κρατήσει ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο σημαντικά θαλάσσια περάσματα στον κόσμο και ζωτικής σημασίας για τη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS News, το Πεντάγωνο έχει ήδη κάνει λεπτομερείς προετοιμασίες για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ενώ το US Central Command ανακοίνωσε πρόσφατα την άφιξη 3.500 επιπλέον πεζοναυτών και ναυτών στην περιοχή, ως μέρος μονάδας που ηγείται το πολεμικό πλοίο USS Tripoli.

Παρά τις στρατιωτικές προετοιμασίες, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν έχουν σχολιάσει συγκεκριμένα σχέδια ή αναπτύξεις δυνάμεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Με πληροφορίες από Sky News, Al Jazeera, Financial Times