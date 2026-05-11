Ιράν: Εκτέλεσε 29χρονο που κατηγορήθηκε για «συνεργασία με ΗΠΑ και Ισραήλ»

Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα (11/5) ότι εκτέλεσαν έναν άνδρα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον 29χρονο Ερφάν Σακουρζαντέχ από το Ιράν, απόφοιτο αεροδιαστημικής μηχανικής, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν σε επιστημονικό οργανισμό που σχετιζόταν με δορυφορικές δραστηριότητες.

Τα κρατικά πρακτορεία του Ιράν, Mizan και Tasnim, υποστήριξαν ότι ο Σακουρζαντέχ παρείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες στη Μοσάντ και τη CIA, τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ αντίστοιχα.

Ιράν: «Ο 29χρονος πράκτορας επικοινώνησε πρώτος με ΗΠΑ και Ισραήλ»

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, οι ιρανικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που επικοινώνησε πρώτος με «πράκτορες του εχθρού». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι επιχείρησε να έρθει σε επαφή με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών σε τρία διαφορετικά στάδια, δύο εκ των οποίων σχετίζονταν με τη Μοσάντ και ένα με τη CIA.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ίδια ώρα, αμφισβητούν την υπόθεση. Χαρακτηριστικά, η Iran Human Rights Society ανέφερε ότι ο Σακουρζαντέχ συνελήφθη το 2025 και υποχρεώθηκε να ομολογήσει υπό πίεση.

Η εκτέλεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν ανακοινώνει συνεχώς συλλήψεις ατόμων που φέρονται να συνδέονται με το Ισραήλ, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας σκιώδους σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Την Κυριακή, το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε δύο ένοπλες ομάδες που φέρονται να συνδέονταν με τη Μοσάντ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε έξι επαρχίες της χώρας.

Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι μία από τις ομάδες σχεδίαζε επιθέσεις σε επαρχίες της Τεχεράνης και στο δυτικό Αζερμπαϊτζάν, ενώ μια δεύτερη φερόταν να βρισκόταν στο στάδιο αναγνώρισης για πιθανή επίθεση εναντίον Ιρανών στρατιωτικών στις επαρχίες Κερμάν και Αλμπόρζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τρία άτομα συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν όπλα και εξοπλισμός κατασκοπείας.

Με πληροφορίες από Reuters, Telegraph