Ιράν: Εκατομμύρια άνθρωποι στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ - Εικόνες από τη Μεγάλη Μοσάλα

Εκατομμύρια άνθρωποι παρευρέθηκαν στις τελετές κηδείας του Αλί Χαμενεΐ, πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς και των τεσσάρων μελών της οικογένειάς του, που σκοτώθηκαν σε αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή στο συγκρότημα κατοικιών του στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του A Jazeera, «το δίκτυο του μετρό της Τεχεράνης κατέγραψε πάνω από 7 εκατομμύρια διαδρομές επιβατών από τις 5:30 μ.μ. (14:00 GMT) του Σαββάτου έως τις 7 π.μ. (03:30 GMT) της Κυριακής, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim».

Το «Tasnim» ανέφερε ότι οι διοργανωτές έχουν συμβουλεύσει τους παρευρισκόμενους να χρησιμοποιήσουν το μετρό για να μεταβούν στον χώρο της τελετής.

Κηδεία Χαμενεΐ: Ποιοι πήγαν στη Μεγάλη Μοσάλα

Παρόντες στη μεγάλη προσευχή -κατά τη δεύτερη ημέρα των επικήδειων εκδηλώσεων- για τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήταν πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν όπως και χιλιάδες πολίτες.

Την προσευχή, που διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, τέλεσε ο Τζαφάρ Σομπχανί, ένας 97χρονος αγιατολάχ που διδάσκει στην πόλη Κομ.

Στην πρώτη σειρά μπροστά από το φέρετρο του Χαμενεΐ, δίπλα στους χιλιάδες πιστούς που συνέχιζαν να συρρέουν στο τεράστιο συγκρότημα της Μεγάλης Μοσάλας όπου πραγματοποιούνται οι επικήδειες τελετές, ήταν ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο στρατηγός Εσμαΐλ Καανί, επικεφαλής της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του και έχει τυλιχθεί με την ιρανική σημαία, εκτίθεται από το Σάββατο στο θρησκευτικό συγκρότημα Μεγάλη Μοσάλα, στην Τεχεράνη. Δίπλα στο φέρετρο βρίσκονται εκείνα των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή: της κόρης του, της μίας νύφης του, του γαμπρού του και της εγγονής του που ήταν μόλις 14 μηνών.

Με πληροφορίες από Al Jazeera,ΑΠΕ-ΜΠΕ



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