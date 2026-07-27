Ιράν: Δήλωσε ότι εξακολουθεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ - Δεν επιδιώκει διαπραγματεύσεις

Το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δήλωση έρχεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε μια εκστρατεία βομβαρδισμών διάρκειας δύο εβδομάδων, για την οποία οι ανώτατοι στρατιωτικοί του είχαν δηλώσει ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Ειδικότερα, μετά από 13 συνεχόμενες νύχτες εντεινόμενων βομβαρδισμών, οι οποίοι προκάλεσαν την Τεχεράνη να ανταποδώσει πυρά εναντίον αμερικανικών βάσεων, ο Τραμπ διέκοψε την εκστρατεία το Σαββατοκύριακο. Το Ιράν δήλωσε ότι θα αναστείλει τις δικές του επιθέσεις για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των βομβαρδισμών από την πλευρά των ΗΠΑ.

Συνεχίζεται η αστάθεια στις σχέσεις Ιράν και ΗΠΑ

Η απόφαση του Τραμπ να αναστείλει την εκστρατεία αντανακλούσε τη συμβουλή των ανώτατων στρατιωτικών του ότι οι βομβαρδισμοί, που αποσκοπούσαν στο να σπάσουν την κυριαρχία του Ιράν στα Στενά, είχαν φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ευρέως διαδεδομένες αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Ο αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι στρατιωτικοί διοικητές είχαν ενημερώσει τον πρόεδρο ότι εξαντλούνταν οι στόχοι. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, είχε επίσης εκφράσει ανησυχία για την εξάντληση των όπλων αεροπορικής άμυνας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Παρόμοιες αναφορές που υποδηλώνουν ότι πολιτικοί και στρατιωτικοί σύμβουλοι είχαν συμβουλεύσει τον Τραμπ να σταματήσει την εκστρατεία μεταδόθηκαν το Σαββατοκύριακο από τη «New York Times», το CNN, το Axios και άλλα ειδησεογραφικά μέσα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Τραμπ είχε αναστείλει την εκστρατεία βομβαρδισμών προκειμένου να αφήσει περιθώριο για διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι το Ιράν δεν είχε ζητήσει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τέλος της αμερικανικής εκστρατείας βομβαρδισμών προκάλεσε πτώση στις τιμές του πετρελαίου, με την ελπίδα ότι οι διαταραγμένες παγκόσμιες προμήθειες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν να ρέουν. Το αργό Brent, το οποίο την περασμένη εβδομάδα είχε ξεπεράσει για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, σημείωσε πτώση περίπου 7,8% μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, φτάνοντας λίγο κάτω από τα 90 δολάρια.

Ωστόσο, σε μια σαφή προσπάθεια να δείξει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί απέτυχαν στον στόχο τους, η Τεχεράνη έδειξε ότι εξακολουθεί να ελέγχει τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό για τις αγορές ενέργειας παγκοσμίως.

Έξι πλοία απομακρύνθηκαν από τα Στενά του Ορμούζ

Αρκετά κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν την ίδια είδηση, επικαλούμενα «ενημερωμένη πηγή» που ανέφερε ότι το Ιράν είχε αναγκάσει να επιστρέψουν το πρωί της Δευτέρας έξι «παραβατικά πλοία» που είχαν επιχειρήσει να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την άδειά του. Ένα από τα πλοία, σύμφωνα με την πηγή, είχε υποστεί «ατύχημα».

«Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, η διαδρομή κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ είναι αυτή που έχει καθορίσει το Ιράν, ενώ οι άλλες διαδρομές είναι «μολυσμένες» και δεν προσφέρουν καμία διέξοδο», ανέφερε η πηγή, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ανανεωμένη εκστρατεία βομβαρδισμών του για να τιμωρήσει το Ιράν, αφού η Τεχεράνη πυροβόλησε πλοία που χρησιμοποιούσαν μια διαδρομή μέσω των Στενών που προωθείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν ζητήσει από τα πλοία να πλέουν κοντά στις ακτές του Ομάν.

Το Ιράν δηλώνει ότι τα πλοία μπορούν να διέρχονται μόνο μέσω ενός καναλιού που βρίσκεται πιο κοντά στις δικές του ακτές, το οποίο ελέγχει και όπου σκοπεύει να επιβάλει τέλη διέλευσης.

Οι δύο εβδομάδες των νέων βομβαρδισμών των ΗΠΑ προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων στο Ιράν και κατέστρεψαν γέφυρες και σήραγγες σε ολόκληρο το νότο, καθώς και στρατιωτικούς στόχους. Τέσσερις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από τα ανταποδιδόμενα πυρά του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε γειτονικά αραβικά κράτη. Το Ιράν χτύπησε επίσης υποδομές πολιτών σε χώρες του Κόλπου, σε μια ενέργεια που χαρακτήρισε ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων.

Την περασμένη εβδομάδα, οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθι, απείλησαν να επεκτείνουν τη διακοπή του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου σε μια δεύτερη σημαντική θαλάσσια οδό, ανακοινώνοντας τον αποκλεισμό της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να ανέβουν ακόμη περισσότερο.

Η διακοπή της νέας αμερικανικής εκστρατείας βομβαρδισμών δεν αφήνει καμία σαφή ένδειξη για το είδος της πίεσης που μπορεί να ασκήσει η Ουάσινγκτον προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του Τραμπ να σπάσει την κυριαρχία του Ιράν στα Στενά.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη κατέληξαν τον Ιούνιο σε συμφωνία σχετικά με ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων που προορίζεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Αυγούστου, με σκοπό την επίλυση σημαντικών ζητημάτων, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς την ερμηνεία της διατύπωσης του μνημονίου σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, με την Ουάσινγκτον να επιμένει ότι αυτό απαιτεί από την Τεχεράνη να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση, ενώ το Ιράν υποστηρίζει ότι του παρέχει την εξουσία να εποπτεύει τη διέλευση.

Το Ιράν επιδιώκει να επισημοποιήσει τον έλεγχό του επί των Στενών μέσω της σύναψης συμφωνίας με το Ομάν, το οποίο ελέγχει την απέναντι ακτή. Μια ανώτατη αντιπροσωπεία του Ομάν βρέθηκε στην Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο για να συζητήσει το μέλλον των Στενών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν ο καθένας τηλεφωνικές συνομιλίες για να συζητήσουν το θέμα των Στενών με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλ-Μπουσαΐντι, σύμφωνα με αναφορές που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Κατάρ, των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο τον Φεβρουάριο μαζί με τον Τραμπ, αλλά δεν έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του, αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Με πληροφορίες από Reuters