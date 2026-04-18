Ιράν: Δηλώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «ανοιχτά» αλλά σημειώνεται περιορισμένη κίνηση πλοίων

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει για τα εμπορικά πλοία, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις, την ώρα που παραμένουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η διέλευση είναι πραγματικά ασφαλής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ μπορούν να διέρχονται από καθορισμένες «ασφαλείς διαδρομές», στο πλαίσιο της προσωρινής εκεχειρίας.

Ωστόσο, η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη, με στοιχεία παρακολούθησης να δείχνουν ελάχιστη κίνηση στην περιοχή.

Στενά του Ορμούζ: Αβεβαιότητα παρά τις ανακοινώσεις

Παρά τις δηλώσεις του Ιράν, διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Ειδικοί τονίζουν ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως αν η διέλευση είναι ασφαλής, ενώ η απειλή για νάρκες και επιθέσεις εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι τα μέτρα θα συνεχιστούν έως ότου επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης.

Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών, σημειώνοντας ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι μεγάλες.

Στο εσωτερικό του Ιράν, οι δηλώσεις για το «άνοιγμα» των Στενών προκάλεσαν αντιδράσεις, με ορισμένα μέσα ενημέρωσης να ζητούν διευκρινίσεις, ενώ αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι, όσο συνεχίζεται ο αποκλεισμός, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.







Στενά του Ορμούζ: Παγκόσμιες επιπτώσεις και εύθραυστη ισορροπία

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η πρόσφατη ένταση είχε οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας και έντονες αναταράξεις στις αγορές.

Αν και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του Ιράν, η αβεβαιότητα παραμένει. Ειδικοί εκτιμούν ότι, χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες θα συνεχίσουν να αποφεύγουν τη διέλευση.

Στο μεταξύ, διεθνείς πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από BBC