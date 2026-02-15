Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για συμβιβασμούς σε πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν δήλωσε ότι είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς για μια πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, εφόσον οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων, σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού υπουργού στο BBC.

Αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ματζίτ Ταχτ-Ραβάντσι υπογράμμισε ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ για να αποδείξουν ότι θέλουν συμφωνία» και πρόσθεσε: «Αν είναι ειλικρινείς, μπορούμε να προχωρήσουμε σε συμφωνία».

Η ένταση αυξάνεται λόγω της στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή και των πρόσφατων αιματηρών καταστολών διαδηλώσεων στο Ιράν, που σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κόστισαν τη ζωή σε χιλιάδες πολίτες.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος.

Οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο Ομάν τον Φεβρουάριο χαρακτηρίστηκαν από τον Ταχτ-Ραβάντσι «περισσότερο θετικές παρά αρνητικές», ενώ ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στη Γενεύη.

Το Ιράν προτείνει την αραίωση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, δείχνοντας διάθεση για συμβιβασμούς, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν συμφωνεί σε πλήρη ή μερική άρση των κυρώσεων.

Το Ιράν επιμένει ότι οι συνομιλίες πρέπει να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και αρνείται να συζητήσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα, κάτι που αποτελεί βασικό αίτημα του Ισραήλ.

Ο Ταχτ-Ραβάντσι τόνισε ότι η χώρα δεν θα δεχθεί να περιορίσει τις αμυντικές της δυνατότητες, καθώς οι πύραυλοι λειτουργούν για την προστασία της.

Παρά τα αντιφατικά μηνύματα από τις ΗΠΑ και τις ανησυχίες για στρατιωτική κλιμάκωση, το Ιράν θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με την ελπίδα ότι μια συμφωνία είναι εφικτή, τονίζοντας ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να αποδείξουν την ειλικρίνειά τους.

Με πληροφορίες από BBC