Ιράν διαψεύδει ξανά Τραμπ για συμφωνία: Δεν υποχωρεί από τις «κόκκινες γραμμές» του

Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις ΗΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως τα σχόλια σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Παράλληλα, συμπλήρωσε πως ένα μεγάλο μέρος του υπό διαπραγμάτευση σχεδίου είχε οριστικοποιηθεί, αλλά οι ΗΠΑ άλλαξαν επανειλημμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν χθες το βράδυ για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, όπως ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Νετανιάχου.

«Παρότι το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του μνημονίου συναντίληψης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ ότι η τελική συμφωνία κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμούς στην παραγωγή πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκράτες εντολοδόχους του στην περιοχή», υπογραμμίζεται.

Θα υπάρξει συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες;

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, «μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα».

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως, ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

«Τα Στενά (του Ορμούζ) θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το σαββατοκύριακο στην Ευρώπη», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε πως επικοινώνησε με τον Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

«Το πιο σημαντικό είναι πως έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι που ήταν ο βασικός σκοπός όσων χρειάστηκε να περάσουμε για να το πετύχουμε αυτό. Επομένως, ήταν κάτι πολύ σημαντικό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social πως αποφάσισε να ακυρώσει τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, θεωρώντας πως είναι θέμα χρόνου η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Δεδομένου ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ακύρωσα τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για απόψε», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Από τον Μάρτιο, ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη ισχυριστεί πως είναι κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «κατέρριψαν δυο drones» του Ιράν

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν δυο ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, καθώς η Τεχεράνη μοιάζει αποφασισμένη να συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πηγή του στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η κυκλοφορία στα Στενά συνεχίζεται», υποστήριξε ο Αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δεν έχουν αναφερθεί ωστόσο άλλες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης ως αυτό το στάδιο, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε χθες πως βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Και οι δυο πλευρές λένε πως «ελέγχουν πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Σημειώνεται, επίσης, πως η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ ανέφερε χθες Πέμπτη ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν το πρωί από το Ιράν, σε αντίποινα για βομβαρδισμούς των ΗΠΑ, προκάλεσαν ζημιές στο ραντάρ αεροδρομίου και είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι στο μικρό εμιράτο του Κόλπου.

Επρόκειτο για τη δεύτερη ιρανική επίθεση εναντίον του μοναδικού διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ μέσα σε μια εβδομάδα και κάτι, έπειτα από τα πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης την 3η Ιουνίου που είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του υπήκοος Ινδίας και να τραυματιστούν άλλοι 63 άνθρωποι.

«Το ραντάρ του αεροδρομίου στοχοποιήθηκε (χθες) το πρωί», ανέφερε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε επιστολή της προς τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), προσθέτοντας ότι η επίθεση «προκάλεσε τραυματισμούς και μεγάλες υλικές ζημιές» στις εγκαταστάσεις ραντάρ, «στον εξοπλισμό και στα συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας».

Νωρίτερα χθες, το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως άνοιξε εκ νέου τον εναέριο χώρο του στις εμπορικές πτήσεις, αφού οι ιρανικές επιθέσεις ανάγκασαν τις αρχές να τον κλείσουν για μερικές ώρες.

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