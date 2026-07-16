Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ: Κανένας Αμερικανός κρατούμενος δεν αφέθηκε ελεύθερος

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν απάντησαν στους ισχυρισμούς Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς Αμερικανός υπήκοος δεν αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές, όπως μεταδίδουν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα που είχε φυλακιστεί στο Ιράν τον Δεκέμβριο του 2024.

Μάλιστα, ο Τραμπ ανέφερε πως «οι ΗΠΑ εκτιμούν αυτήν τη χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν».

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν υποστηρίζουν πως δεν έχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι καταδικασμένος Αμερικανός, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ που ταιριάζει με την περιγραφή που έδωσε ο Τραμπ ή οποιοσδήποτε άλλος Αμερικανός κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ή απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ,Reuters