Το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο

Το Ιράν φέρεται να διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Ιράν: Απειλεί με καθολικό αποκλεισμό του Ορμούζ, αλλά και του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ

Παράλληλα το ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι το Ιράν και το Μέτωπο της Αντίστασης, που περιλαμβάνει τους σιίτες συμμάχους της Τεχεράνης στην Υεμένη, τον Λίβανο και το Ιράκ έχουν καταρτίσει σχέδιο για τον καθολικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, ανάμεσά τους το Στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, για να τιμωρήσουν το Ισραήλ και τους υποστηρικτές του.

«Ο άμεσος τερματισμός των επιθετικών και βάρβαρων επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος στην Γάζα και τον Λίβανο και η ανάγκη για την πλήρη αποχώρηση του καθεστώτος από τις κατεχόμενες περιοχές στον Λίβανο έχουν επισημανθεί από ιρανούς αξιωματούχους και διαπραγματευτές και δεν θα υπάρξουν συνομιλίες μέχρι ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν και της αντίστασης ως προς αυτό το θέμα», σύμφωνα με το Tasnim.



Ιράν: Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις

Το Ισραήλ έχει ενισχύσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, με τον Νετανιάχου να παρουσιάζει την κλιμάκωση αυτή, ως μέσο προστασίας των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ. Οι κοινότητες αυτές, που εδώ και καιρό πλήττονται από επιθέσεις drones και ρουκετών, διαμαρτύρονται ότι ο Νετανιάχου δεν κατάφερε να τις προστατεύσει ούτε να επιτύχει τους στόχους που είχε υποσχεθεί – τον αφοπλισμό δηλαδή της Χεζμπολάχ και την αποκατάσταση της ηρεμίας στις κοινότητες του βορρά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει να πιέζει για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στο Λίβανο, παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες ως προς το αν μια τέτοια κλιμάκωση θα μπορέσει να φέρει ηρεμία στις κοινότητες του βόρειου Ισραήλ. Παράλληλα, ήλθε αντιμέτωπος με την έντονη αντίδραση λόγω των απωλειών από τις ενέργειες της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινούς στρατιώτες, στο νότιο Λίβανο.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι θα καταστείλει τη Χεζμπολάχ και ότι, μαζί με τον υπουργό Άμυνας, έχει διατάξει τις δυνάμεις να διεξάγουν επιθέσεις εναντίον του προπυργίου της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Όλα αυτά αποτελούν μια προσπάθεια του Νετανιάχου να απευθυνθεί στο εγχώριο ακροατήριό του.

Όπως τονίζει ο διεθνής Τύπος, ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι η κλιμάκωση στο Λίβανο ενδέχεται να επηρεάσει τις εν εξελίξει συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας. Σχολιάζει το Al Jazeera: «Είναι προς το συμφέρον του Νετανιάχου να σαμποτάρει οποιαδήποτε συμφωνία».

Ιράν: «Η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία»

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι το Ιράν δεν διεξάγει επί του παρόντος συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με τις λεπτομέρειες του πυρηνικού του προγράμματος, το οποίο απασχολεί περισσότερο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία, όπως και έκαναν σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας παράλληλα, την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ.

«Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.



Με πληροφορίες από Al Jazeera