Ιράν: «Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ» - Οι όροι του για τερματισμό του πολέμου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ξεκαθάρισε πως «αυτήν τη στιγμή δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επισήμανε, παρά τη διάψευση της Τεχεράνης, πως «σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξαπολύσει κόλαση».

Μεταξύ άλλων, ο Αραγτσί ανέφερε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν μηνύματα μέσω διαμεσολαβητών, κάτι που, όπως υπογράμμισε, «δεν συνιστά διαπραγμάτευση».

Τόνισε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει τη συνέχιση της σύγκρουσης, αλλά έναν οριστικό τερματισμό της, ενώ πρόσθεσε πως η Τεχεράνη απαιτεί αποζημιώσεις για τις καταστροφές που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο.

Ιράν: Κατηγορεί το Ισραήλ για τον πόλεμο

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι πλήρως κλειστά, αλλά παραμένουν απροσπέλαστα «μόνο για τους εχθρούς».

«Από τη δική μας οπτική, τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι εντελώς κλειστά - είναι κλειστά μόνο για τους εχθρούς», ανέφερε στην κρατική τηλεόραση. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιτρέπουμε τη διέλευση πλοίων των εχθρών μας και των συμμάχων τους». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη διασφαλίσει «ασφαλή διέλευση» για πλοία φιλικών χωρών.

Ο ίδιος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ώθησε τις ΗΠΑ στον πόλεμο, τονίζοντας πως η σύγκρουση «δεν είναι ούτε ιρανική ούτε αμερικανική». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον λειτουργεί με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια του Τελ Αβίβ, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εξυπηρετούν αυτόν τον στόχο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιδιώκει ένα σχέδιο «Μεγάλου Ισραήλ», το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνει έλεγχο εδαφών άλλων χωρών της περιοχής.

Ο Ιρανός υπουργός επέκρινε επίσης τον ρόλο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι δεν κατάφεραν να προστατεύσουν χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, παρά την παρουσία τους εκεί.

Ιράν: Οι όροι του για τερματισμό του πολέμου

Όπως έχει γίνει γνωστό, το Ιράν, σήμερα, απέρριψε την πρόταση -15 σημείων- του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντας τους όρους της συμφωνίας ως «υπερβολικούς».

Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, παρέθεσε τους πέντε όρους με τους οποίους η Τεχεράνη θα μπορούσε να συμφωνήσει σε μία κατάπαυση πυρός.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη θέτει πέντε βασικές προϋποθέσεις:

Να σταματήσουν πλήρως οι επιθέσεις και οι δολοφονίες από τον αντίπαλο (εννοώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ) Να δοθούν συγκεκριμένες εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπο με πόλεμο Να καταβληθούν σαφώς καθορισμένες πολεμικές αποζημιώσεις Να τερματιστούν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν ομάδες αντίστασης στην περιοχή Να αναγνωριστεί διεθνώς και να διασφαλιστεί η κυριαρχία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Στην ίδια ανακοίνωση, η Τεχεράνη στέλνει και πολιτικό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, τονίζοντας: «Δεν θα επιτρέψουμε στον Τραμπ να καθορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του».