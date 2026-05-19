Ιράν: «Δεν θα κρατήσει για πάντα αυτός ο πόλεμος», λέει ο Βανς ενώ ο Τραμπ απειλεί με νέο «σκληρό πλήγμα»

Ο Τζέι Ντι Βανς πιστεύει ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και επέμεινε ότι «αυτός δεν είναι ένας πόλεμος που θα διαρκέσει για πάντα».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε και άλλες χώρες στο να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πυρηνικά, γεγονός που, όπως είπε, «θα έκανε όλους μας λιγότερο ασφαλείς».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Ιράν ως «έναν περήφανο πολιτισμό» με «καταπληκτικούς ανθρώπους», ωστόσο, σημείωσε ότι η χώρα είναι «κατακερματισμένη», με αποτέλεσμα «να μην είναι πάντα απολύτως σαφές» ποια είναι η θέση της διαπραγματευτικής ομάδας.

Δήλωσε επίσης, ότι γνωρίζει τις πληροφορίες σχετικά με την κατάληψη του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν από τη Ρωσία. Αυτό, όπως σημείωσε, δεν αποτελεί μέρος του σχεδίου των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στις τιμές στις ΗΠΑ, δήλωσε «βέβαιος» ότι «οι τιμές θα πέσουν» μετά τον πόλεμο.

Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί με «σκληρό πλήγμα» αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σύντομα σε συμφωνία

Από τη δική του πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσινγκτον προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ακύρωσε νέο κύμα επιθέσεων, σημειώνοντας: «Ήμουν μια ώρα μακριά από το να πάρω την απόφαση να προχωρήσω σήμερα», σε μια τοποθέτηση που ακολούθησε τη νέα ειρηνευτική πρόταση την οποία υπέβαλε η Τεχεράνη.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Ιράν «ικετεύουν» για μια συμφωνία, προειδοποιώντας την ίδια ώρα, ότι μια νέα αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει «σκληρό πλήγμα» μέσα στις επόμενες ημέρες αν δεν υπάρξει συμφωνία.

«Λέω μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, κάτι τέτοιο... ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν νέο πυρηνικό όπλο», συνέχισε.

Αυτή είναι μία από τις πολλές απειλές του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά όπως σχολιάζει και ο Guardian «η συνεχιζόμενη αποτυχία να τις υλοποιήσει έχει ενισχύσει την αίσθηση ότι η σύγκρουση βρίσκεται σε αδιέξοδο».

Αναλυτές αναφέρουν ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να αποφύγουν έναν νέο γύρο εχθροπραξιών. Όμως καμία από τις δύο δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει το πολιτικό τίμημα των παραχωρήσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian