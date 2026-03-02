Το Ιράν «δεν θα διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ: Ο Τραμπ έσπειρε το χάος στη Μέση Ανατολή και «τώρα φοβάται»

Ο επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, απέρριψε κάθε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ.

Κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι έσπειρε «το χάος» στη Μέση Ανατολή με την επίθεση που εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο.

«Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», τόνισε ο Αλί Λαριτζανί, που λίγο νωρίτερα κατηγόρησε τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο πως «βύθισε την περιοχή στο χάος με τις παραληρηματικές φαντασιώσεις του και τώρα φοβάται ότι θα υπάρξουν κι άλλες απώλειες στις τάξεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων».

Χαρακτηριστικά, ο Ιρανός αξιωματούχος έγραψε σε άλλες του αναρτήσεις: «Ο Τραμπ έχει βυθίσει την περιοχή στο χάος με ψεύτικες ελπίδες και τώρα φοβάται για περαιτέρω απώλειες μεταξύ των αμερικανικών στρατευμάτων. Μέσα από τις παραληρηματικές του πράξεις, μετέτρεψε το αυτοδημιούργητο σύνθημα ''Πρώτα η Αμερική'' σε ''Πρώτα το Ισραήλ'' και θυσίασε Αμερικανούς στρατιώτες για την επιδίωξη της εξουσίας από το Ισραήλ...».

Τραμπ: Το Ιράν θέλει να μιλήσει μαζί μου και θα το κάνω

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στην εφημερίδα The Atlantic ότι οι Ιρανοί θέλουν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις και να μιλήσουν μαζί του.

Χθες, μία μέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν που σκότωσαν τον Χαμενεΐ και ενέπλεξαν την περιοχή σε πόλεμο, ο Τραμπ είπε ότι η νέα ηγεσία της χώρας θέλει να μιλήσει μαζί του και ότι σκοπεύει να το κάνει.

«Θέλουν να μιλήσουν, και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δώσει αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική κλήση με τον δημοσιογράφο Michael Scherer, μιλώντας από το Mar-a-Lago λίγο πριν τις 9:30 το πρωί.

Ερωτηθείς αν η συνομιλία του με τους Ιρανούς θα γινόταν χθες ή σήμερα, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό».

Σημείωσε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δεν είναι πλέον ζωντανοί. «Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε να κάνουμε, έχουν φύγει, επειδή αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα», είπε.

«Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα, Michael. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έκαναν όμως κόλπα».

Το πρωί του Σαββάτου, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ κάλεσε τον λαό του Ιράν να ξεσηκωθεί ενάντια στο σημερινό καθεστώς μόλις τελειώσει η εκστρατεία βομβαρδισμών.

«Τώρα έχετε έναν πρόεδρο που σας δίνει αυτό που θέλετε. Ας δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσετε», είπε. «Τώρα είναι η ώρα να αναλάβετε τον έλεγχο του πεπρωμένου σας και να απελευθερώσετε το ευημερούν και ένδοξο μέλλον που είναι κοντά σας».

Ο Τραμπ υποσχέται να εκδικηθεί το Ιράν για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε την Κυριακή να «εκδικηθεί» για τον θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών, τις πρώτες απώλειες των ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, και δήλωσε ότι θα υπάρξουν «πιθανόν» και άλλες απώλειες στο μέλλον.

«Δυστυχώς, θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες πριν από το τέλος. Έτσι είναι τα πράγματα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social.

Αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς στρατιώτες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Αμερική θα εκδικηθεί για τους θανάτους τους και θα καταφέρει το πιο βαρύ πλήγμα στους τρομοκράτες που έχουν κηρύξει πόλεμο, βασικά, στον πολιτισμό».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης και την «στρατιωτική αστυνομία» του Ιράν να «καταθέσουν τα όπλα και θα έχουν πλήρη ασυλία ή θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε σύντομη ομιλία του, επανέλαβε επίσης, την έκκλησή του να ανατραπούν οι ιρανικές αρχές: «Καλώ όλους τους Ιρανούς πατριώτες που θέλουν την ελευθερία να αδράξουν αυτή την ευκαιρία, να είναι γενναίοι, τολμηροί, ηρωικοί και να πάρετε πίσω την εξουσία. Η Αμερική είναι μαζί σας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Daily Mail ότι αναμένει η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν να διαρκέσει «τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιό του.

«Αυτό ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων, οπότε, όσο ισχυρό κι αν είναι (το Ιράν), η χώρα είναι μεγάλη, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε τηλεφωνική συνέντευξη με τη βρετανική εφημερίδα.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος επιβλέπει την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, δήλωσε: «Ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε εννέα ιρανικά πλοία, μερικά από αυτά σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Αναζητούμε τα υπόλοιπα. Σύντομα κι αυτά θα πλέουν στον πυθμένα της θάλασσας! Σε χωριστή επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το αρχηγείο των ναυτικών τους δυνάμεων».