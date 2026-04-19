Το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Το Ιράν αρνείται ότι έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για αύριο.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA επέκρινε «τις υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό, τον οποίο θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας».

«Οι δημοσιευμένες ειδήσεις σχετικά με τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ δεν είναι αληθινές», σημειώνει το πρακτορείο, αναφέροντας ότι «οι ειδήσεις που δημοσίευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μέρος του παιχνιδιού των μέσων ενημέρωσης και του "παιχνιδιού των ευθυνών" με σκοπό την άσκηση πίεσης στο Ιράν».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι θα στείλει ανώτερους αξιωματούχους στο Πακιστάν για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ανέφερε επίσης ότι στην αμερικανική αποστολή θα συμμετάσχει ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ενώ αναμένεται και η παρουσία του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ. Λίγη ώρα μετά, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε και την παρουσία του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς.

Ωστόσο, την ίδια ώρα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να στείλει αντιπροσωπεία, όσο συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών της από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, έχουν ανταλλαγεί μηνύματα μέσω Πακιστάν, με την ιρανική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα υπάρξουν συνομιλίες όσο διατηρείται ο αποκλεισμός».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Financial Times