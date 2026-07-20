Το Ιράν βρίσκεται σε έναν «πλήρους κλίμακας πόλεμο», λέει ο Πεζεσκιάν - Πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν «πλήρους κλίμακας πόλεμο», μετά την επέκταση της αεροπορικής εκστρατείας των ΗΠΑ και τα ιρανικά πλήγματα εναντίον συμμάχων της Ουάσινγκτον στον Κόλπο, την ώρα που διπλωμάτες αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες για αποκλιμάκωση.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πλήγματα γύρω από την Ταμπρίζ, όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται υπόγειες βάσεις πυραύλων, καθώς και στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός ενεργός πολιτικός πυρηνικός σταθμός της χώρας.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, συστήματα αεράμυνας και παράκτιας επιτήρησης, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών».

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν, όπου φιλοξενείται ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού ναυτικού, και του Κουβέιτ, ενώ παράλληλα έπληξε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία πριν από τον πόλεμο περνούσε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Μπαχρέιν δήλωσε ότι τα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας της χώρας υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις, αλλά η κίνηση των πτήσεων δεν επηρεάστηκε.

Οι Χούθι της Υεμένης, που είναι σύμμαχοι του Ιράν, ανακοίνωσαν επίσης αποκλεισμό των σαουδαραβικών λιμανιών.

«Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Πεζεσκιάν, προειδοποιώντας ότι η χώρα ίσως χρειαστεί να αντέξει περισσότερα πλήγματα.

Πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία

Ωστόσο, σε μια ένδειξη ότι οι συνομιλίες μπορεί ακόμη να σταματήσουν τον νέο κύκλο κλιμάκωσης, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι μεσολαβητές παρέδωσαν στο Ιράν πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι αναβίωσης του μνημονίου κατανόησης (MoU). Η πρόταση ακολούθησε δήλωση του Ιράν ότι η διπλωματία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται παρά τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να δοθούν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν αναμενόταν να ταξιδέψει σήμερα, Δευτέρα, στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Έχουμε ενημερωθεί από μεσολαβητές, έχουμε λάβει μηνύματα – χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες – αλλά το βασικό σημείο είναι ότι ο διπλωματικός μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες και ορισμένοι μεσολαβητές μάς έχουν μεταφέρει ιδέες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά τόνισε ότι «πρέπει να είναι πραγματικές».

«Θα συνεχίσουμε να απαντάμε. Αν ανοίξει η πόρτα στη διπλωματία – αν εκείνοι που θέλουν να κάνουν κάτι εποικοδομητικό για το Ιράν επικρατήσουν και αναλάβουν τον έλεγχο αυτού του συστήματος ή των διαπραγματεύσεων – αυτό θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Με πληροφορίες από Guardian