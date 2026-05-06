Ιράν: Ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ υπό όρους – Οξύνει τη ρητορική του ο Τραμπ

Η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα διασφαλιστεί με τον τερματισμό των απειλών των ΗΠΑ και την εφαρμογή νέων διαδικασιών, ανέφερε το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αντίδραση του Ιράν μετά την απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν επιχειρήσεις που στόχευαν στη διευκόλυνση εγκλωβισμένων πλοίων στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Η ιρανική πλευρά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τον τρόπο εφαρμογής των νέων διαδικασιών, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι πλοιοκτήτες και οι καπετάνιοι έχουν δείξει συμμόρφωση με τους ιρανικούς κανονισμούς κατά τη διέλευση από τα Στενά, ευχαριστώντας τους για τη συνεργασία τους σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ναυτιλιακά σημείο.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κάθε εξέλιξη στην περιοχή κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Ιράν: «Ασφαλής διέλευση» με νέους όρους και ένταση με τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι, εφόσον υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ο πόλεμος θα τερματιστεί και ο θαλάσσιος αποκλεισμός θα αρθεί, με στόχο τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ανοιχτά για όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από πριν», διατηρώντας την αβεβαιότητα γύρω από μία από τις πιο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, η οποία επηρεάζει άμεσα τις παγκόσμιες ροές ενέργειας και τις τιμές του πετρελαίου.

Με πληροφορίες από CNA