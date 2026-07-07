Ιράν: Αρνήθηκαν την ιατρική φροντίδα σε ζευγάρι Βρετανών που κάνει απεργία πείνας

Η οικογένεια ενός ζευγαριού Βρετανών που κρατείται στο Ιράν δήλωσε ότι ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό, έπειτα από αναφορές πως το ζευγάρι στερείται προμηθειών και ιατρικής φροντίδας.

Ο Κρεγκ και η Λίντσεϊ Φόρμαν έχουν αρνηθεί να λάβουν τροφή εδώ και εννέα και οκτώ εβδομάδες αντίστοιχα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες κράτησής τους, σύμφωνα με την οικογένεια.

Η Λίντσεϊ Φόρμαν έχει χάσει πάνω από 14 κιλά και σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency (Hrana), υποφέρει από έντονο ίλιγγο, τρέμουλο και βαθιά σωματική αδυναμία. Η ίδια βρίσκεται πλέον σε «επικίνδυνα εξασθενημένη» κατάσταση, αναφέρει η οικογένεια.

Το αμερικανικό πρακτορείο έχει μεταδώσει ότι και ο Κρεγκ Φόρμαν ο οποίος ξεκίνησε πρώτος την απεργία πείνας όταν του αφαιρέθηκε η πρόσβαση στο τηλέφωνο έχει χάσει περίπου 16 κιλά.

Υπενθυμίζεται ότι, το ζευγάρι καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο σε ποινή κάθειρξης 10 ετών με την κατηγορία της κατασκοπείας, την οποία αρνείται κατηγορηματικά.

Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η οικογένεια απευθύνθηκε στο ζευγάρι από το Ίστ Σάσεξ γράφοντας: «Σας παρακαλούμε να θυμάστε ότι σας αγαπούν πάρα πολλοί άνθρωποι». Χρειαζόμαστε τις φωνές σας, την παρουσία σας, το γέλιο σας και τη συντροφιά σας». Σας χρειαζόμαστε καλά. Σας χρειαζόμαστε ζωντανούς»

Φάρμακα, γυαλιά, βιβλία και βασικά είδη υγιεινής που στάλθηκαν στο ζευγάρι από τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη φέρεται να έχουν κρατηθεί, σύμφωνα με το Hrana.

British hunger strike couple 'denied medical care' https://t.co/ZfJd2KDmkh — BBC News (UK) (@BBCNews) July 7, 2026

Η οικογένεια του ζευγαριού κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να «ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση»

Η οικογένεια τους χαρακτήρισε το γεγονός αυτό «ευθεία παραβίαση επίσημης εγγύησης που είχε προηγουμένως δοθεί στον Βρετανό πρέσβη».

Παράλληλα, κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να «ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση», ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του ζευγαριού σε ιατρική φροντίδα και προμήθειες, καθώς και η τελική απελευθέρωσή του.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (Foreign, Commonwealth and Development Office) έχει κληθεί να σχολιάσει την υπόθεση.

Ο Κρεγκ και η Λίντσεϊ Φόρμαν εξακολουθούν να μην έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με τα παιδιά ή τα αγαπημένα τους πρόσωπα, σύμφωνα με την οικογένεια.

Ο γιος της Λίντσεϊ Φόρμαν, Τζο Μπένετ, από το Κεντ, αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στο βρετανικό Κοινοβούλιο για να συναντηθεί με βουλευτές σχετικά με την υπόθεση του ζευγαριού. Όπως αναφέρει ο ίδιος, «λιμοκτονούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους, επειδή κάθε άλλη οδός έχει κλείσει για αυτούς».

Το ζευγάρι συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025 από τις ιρανικές αρχές, ενώ διέσχιζε τη χώρα στο πλαίσιο ταξιδιού τους ανά τον κόσμο.

Με πληροφορίες από BBC