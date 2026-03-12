Ιράν: Αρνείται την ναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ - «Δεν αληθεύει»

Το Ιράν δεν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με σημερινή δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν.

Η δήλωση που έγινε στο Γαλλικό Πρακτορείο έρχεται να αντικρούσει σχετικές κατηγορίες των ΗΠΑ.

«Καθόλου. Αυτό δεν αληθεύει», δήλωσε ο Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις εναντίον «28 ιρανικών σκαφών ναρκοθέτησης».

Ενώ το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών, ο Ιρανός υφυπουργός υποστήριξε ότι «χώρες» έχουν ζητήσει πρόσβαση και «έχουμε συνεργαστεί μαζί τους».

Τι υποστηριζόταν για τις νάρκες του Ιράν

Πληροφορίες δύο πηγών ανέφεραν την Τετάρτη ότι το Ιράν τοποθέτησε περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Η μία πηγή είπε ότι η τοποθεσία των περισσότερων ναρκών είναι γνωστή, αλλά απέφυγε να διευκρινίσει πώς σκοπεύουν να χειριστούν το θέμα οι ΗΠΑ.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN είχε μεταδώσει πρώτο την Τρίτη τη ναρκοθέτηση των Στενών.

Το Ιράν απειλούσε ανέκαθεν ότι θα απαντούσε, αν δεχόταν επίθεση, τοποθετώντας νάρκες στα Στενά. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και LNG περνά από το Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι έβαλε στο στόχαστρο και βύθισε 16 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης την Τρίτη. Όμως μέχρι στιγμής το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποφεύγει να προσφέρει προστατευτική συνοδεία στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.