Ιράν: Αρνείται να εξάγει εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά είναι πρόθυμο να μειώσει την καθαρότητά του

Το Ιράν αρνείται να εξάγει τα 300 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει, αλλά είναι πρόθυμο να μειώσει την καθαρότητα των αποθεμάτων που διατηρεί στην χώρα υπό την εποπτεία της επιθεώρησης πυρηνικών του ΟΗΕ, της ΔΟΑΕ, σύμφωνα με ιρανικές πηγές.

Η πρόταση θα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσφοράς που το Ιράν πρόκειται να υποβάλει στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη μεγάλη ναυτική του δύναμη στη Μέση Ανατολή για να επιτεθεί στο Ιράν.

Το Ιράν διαθέτει επί του παρόντος αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, κοντά στο επίπεδο που απαιτείται για την κατασκευή όπλων, αλλά είναι διατεθειμένο να μειώσει την καθαρότητα σε 20% ή και λιγότερο.

Το ζήτημα του εμπλουτισμού του ουρανίου στο Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί, ισχυρίζεται επίσης ότι στις συνομιλίες δεν έχει τεθεί από τις ΗΠΑ το αίτημα να εγκαταλείψει το Ιράν ακόμη και το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο εντός του Ιράν. Αντίθετα, το επίκεντρο είναι η καθαρότητα του εμπλουτισμού και ο αριθμός των φυγοκεντρωτών που θα επιτραπούν.

Υπήρξαν συζητήσεις για την αποστολή των αποθεμάτων στη Ρωσία.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που είναι κοντά στην κυβέρνηση ανέφεραν τις δηλώσεις ενός Ιρανού διπλωμάτη: «Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τονίσαμε τη θέση μας ότι τα πυρηνικά υλικά δεν θα φύγουν από τη χώρα».

Η σχετικά αδιάλλακτη στάση του Ιράν σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στο βαθμό πρόσβασης που θα έχει η ΔΟΑΕ για την επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Η πρόταση του Ιράν πιθανότατα θα καθορίσει αν ο Τραμπ θα αισθανθεί υποχρεωμένος να ξεκινήσει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή στις ΗΠΑ, ο Αραγτσί δήλωσε: «Η Ουάσιγκτον δεν έχει ζητήσει από την Τεχεράνη να αναστείλει μόνιμα το εμπλουτισμό ουρανίου», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει προσφέρει στην Ουάσιγκτον προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου.

Απέρριψε τις αναφορές ότι το Ιράν έχει προτείνει την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για δύο έως τρία χρόνια, λέγοντας: «Δεν είναι αλήθεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει την πλήρη παύση του εμπλουτισμού».

Οι δηλώσεις του αντικρούστηκαν από τον πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν «μηδενικό εμπλουτισμό» από το Ιράν.

Ωστόσο, ο Ρεζά Νασρί, Ιρανός δικηγόρος με επαφές στο υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποίησε: «Εάν το Ιράν δεχθεί επίθεση ενώ οι διαφωνίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα μπορούν ακόμη να επιλυθούν διπλωματικά με δίκαιο και ισότιμο τρόπο, τα άλλα κράτη της περιοχής θα καταλήξουν αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι τα πυρηνικά όπλα είναι το μόνο πραγματικό αποτρεπτικό μέσο έναντι των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Με πληροφορίες από Guardian