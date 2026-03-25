Ιράν: «Υπερβολικές οι απαιτήσεις Τραμπ για τερματισμό του πολέμου»

Το Ιράν και η κυβέρνησή του ανακοίνωσε ότι εξετάζει την πρόταση που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τους όρους της «υπερβολικούς».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Press TV, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα έως ότου ικανοποιηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρεται, βασικός όρος για τον τερματισμό του πολέμου είναι η πλήρης παύση των επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών.

Ιράν: Οι πέντε όροι του για να σταματήσει ο πόλεμος

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη θέτει πέντε βασικές προϋποθέσεις:

Να σταματήσουν πλήρως οι επιθέσεις και οι δολοφονίες από τον αντίπαλο (εννοώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ) Να δοθούν συγκεκριμένες εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπο με πόλεμο Να καταβληθούν σαφώς καθορισμένες πολεμικές αποζημιώσεις Να τερματιστούν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν ομάδες αντίστασης στην περιοχή Να αναγνωριστεί διεθνώς και να διασφαλιστεί η κυριαρχία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Στην ίδια ανακοίνωση, η Τεχεράνη στέλνει και πολιτικό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, τονίζοντας: «Δεν θα επιτρέψουμε στον Τραμπ να καθορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του».

Ιράν: «Εκτοξεύσαμε πυραύλους» προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ να μην «δοκιμάζουν» την αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν τη χώρα τους, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή, κυρίως την ανάπτυξη στρατευμάτων», ανέφερε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο Χ. «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ, το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, ενώ προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα πλήγματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πύραυλοι ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

«Παρακολουθούμε συνεχώς» τις κινήσεις του Abraham Lincoln, προειδοποίησε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, σημειώνοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Με πληροφορίες από Press TV