Το Ιράν απορρίπτει το «απελπισμένο και νευρικό» τελεσίγραφο Τραμπ

Η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν απέρριψε το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα «καταστρέψουν κρίσιμες υποδομές, εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία εντός 48 ωρών».

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι Αλιαμπαντί, σε ανακοίνωση από το Κεντρικό Στρατηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια, χαρακτήρισε την απειλή του Αμερικανού προέδρου ως «απελπισμένη, νευρική, ανισόρροπη και ανόητη ενέργεια».

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, όπου απείλησε πως «θα εξαπολύσει την απόλυτη κόλαση στο Ιράν», εάν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Ιράν: Το τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social: «Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κάνει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει - 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση. Δόξα τω Θεώ».

Απαντώντας, ο Αλιαμπαντί προειδοποίησε: «Η απλή σημασία αυτού του μηνύματος είναι ότι οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για εσάς».

Υπενθυμίζεται πως, την ίδια ώρα, το Ισραήλ «περιμένει το πράσινο φως από τι ΗΠΑ» για επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Καταστρέψαμε το 70% της ικανότητάς του να παράγει χάλυβα, ο οποίος χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τα όπλα που στρέφονται εναντίον μας», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε βίντεο που ανέβασε στα social media.

«Σήμερα επιτεθήκαμε στα πετροχημικά εργοστάσιά τους», ανέφερε και τέλος, πρόσθεσε, ότι: «Αυτά τα δύο πράγματα αποτελούν τη μηχανή παραγωγής χρημάτων τους, η οποία χρηματοδοτεί τον πόλεμο τρομοκρατίας που διεξάγουν εναντίον μας και εναντίον του κόσμου. Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα».

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας προανήγγειλε επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά το Ισραήλ «περιμένει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τυχόν τέτοιες επιθέσεις θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα».

Ιράν: Χτύπημα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών

Αφού δημοσιεύθηκε το βίντεο με το μήνυμα Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία επιβεβαιώνει την επίθεση σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τους IDF, είναι «υπεύθυνο για την παραγωγή χημικών υλικών για όπλα».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται, ότι:

«Η Πολεμική Αεροπορία, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, επιτέθηκε νωρίτερα σήμερα σε υποδομές στο συγκρότημα πετροχημικών που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και εξαγωγή χημικών υλικών στις ένοπλες δυνάμεις που υπόκεινται στο καθεστώς στη Μαχσάχρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Στο πλαίσιο των επιθέσεων, δέχτηκε επίθεση μια τοποθεσία όπου είχε δημιουργηθεί μία από τις δύο κεντρικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή υλικών για εκρηκτικά, βαλλιστικών πυραύλων και άλλων όπλων. Η τοποθεσία είναι μία από τις κύριες τοποθεσίες όπου παράγεται το απαραίτητο υλικό για βαλλιστικούς πυραύλους».

«Η ζημιά σε αυτήν την υποδομή θα διαταράξει την ικανότητα του καθεστώτος να χρησιμοποιεί υλικά που παράγονται στο εργοστάσιο για την παραγωγή διαφόρων τύπων όπλων που προορίζονται να βλάψουν το κράτος του Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής», λέει τέλος ο στρατός του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera