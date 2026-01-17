Ιράν: Aποκαθίσταται σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο - Αναφορές για τουλάχιστον 5.000 νεκρούς στη χώρα

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία του διαδικτύου αποκαλύπτει πόσο βαθιά είναι η κρίση και η καταστολή από την κυβέρνηση.

Στην επαρχία Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, μια νοσοκόμα σκοτώθηκε από πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων, ενώ το κρατικό ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι «ταραξίες έβαλαν φωτιά σε τοπικό γραφείο εκπαίδευσης στην Ισφαχάν».

Στη βορειοδυτική χώρα, όπου ζουν πολλοί Κούρδοι Ιρανοί, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται, αν και με μικρότερη ένταση.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο, μετά από περισσότερες από 200 ώρες διακοπής, αποκαθίσταται σταδιακά, αλλά η συνολική συνδεσιμότητα παραμένει γύρω στο 2% των κανονικών επιπέδων, σύμφωνα με τον οργανισμό Netblocks.

Ο περιορισμός της διαδικτυακής πρόσβασης θεωρείται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσο της κυβέρνησης να αποκρύψει το πραγματικό εύρος των θυμάτων.

Οι αριθμοί των νεκρών διαφέρουν: ομάδες της αντιπολίτευσης μιλούν για περίπου 2.000, η ΜΚΟ Iran Human Rights ανεβάζει τον αριθμό σε τουλάχιστον 3.428, ενώ άλλες οργανώσεις κάνουν λόγο για 5.000 έως και 20.000.

Την ίδια ώρα, προκάλεσε αίσθηση η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε «θετικό» ότι η ιρανική ηγεσία φέρεται να ακύρωσε πάνω από 800 προγραμματισμένους απαγχονισμούς, ευχαριστώντας το Ιράν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Τεχεράνη, όμως, δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως τέτοιες πληροφορίες.