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Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ ΙΡΑΝ, ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΧΕΡΑΝΗΣ

The LiFO team
ΤΕΧΕΡΑΝΗ ΙΡΑΝ ΑΛΙ ΧΑΜΕΝΕΙ Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
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Μια τεράστια πομπή πένθους απλώθηκε τη Δευτέρα στους δρόμους της Τεχεράνης, καθώς χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, στην αεροπορική επιδρομή που σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το φέρετρό του, καλυμμένο με σημαία, μεταφέρθηκε μέσα στο πλήθος πάνω σε φορτηγό που είχε μετατραπεί σε κινητό σύμβολο πένθους, με διακόσμηση εμπνευσμένη από τα σιιτικά ιερά. Δίπλα του βρίσκονταν και τα φέρετρα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση Καθώς η πομπή περνούσε αργά από τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας, άνθρωποι άπλωναν τα χέρια προς το φορτηγό. Άλλοι πετούσαν μαντίλια και προσωπικά αντικείμενα προς τους συνοδούς της πομπής, για να ακουμπήσουν στο φέρετρο, μια πράξη που θεωρείται ευλογία.

Οι εικόνες από την Τεχεράνη έδειχναν μια πόλη παραδομένη στο πένθος, αλλά και στην οργή. Στο πλήθος υψώνονταν πανό και πλακάτ κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με συνθήματα εκδίκησης για τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
Διεθνή

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