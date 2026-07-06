Το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ με μια πομπή χωρίς προηγούμενο

Μια τεράστια πομπή πένθους απλώθηκε τη Δευτέρα στους δρόμους της Τεχεράνης, καθώς χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, στην αεροπορική επιδρομή που σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το φέρετρό του, καλυμμένο με σημαία, μεταφέρθηκε μέσα στο πλήθος πάνω σε φορτηγό που είχε μετατραπεί σε κινητό σύμβολο πένθους, με διακόσμηση εμπνευσμένη από τα σιιτικά ιερά. Δίπλα του βρίσκονταν και τα φέρετρα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση Καθώς η πομπή περνούσε αργά από τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας, άνθρωποι άπλωναν τα χέρια προς το φορτηγό. Άλλοι πετούσαν μαντίλια και προσωπικά αντικείμενα προς τους συνοδούς της πομπής, για να ακουμπήσουν στο φέρετρο, μια πράξη που θεωρείται ευλογία.

Οι εικόνες από την Τεχεράνη έδειχναν μια πόλη παραδομένη στο πένθος, αλλά και στην οργή. Στο πλήθος υψώνονταν πανό και πλακάτ κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με συνθήματα εκδίκησης για τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Facebook Twitter Φωτ.: Getty Images

Facebook Twitter Φωτ.: Getty Images