Ιράν: Απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή διαχείριση στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση στα Στενά του Ορμούζ, εξανεμίζοντας τις ελπίδες να βρεθεί λύση.

Το Ομάν είχε καταθέσει πρόταση για μια νέα περιφερειακή συμφωνία με στόχο την επίλυση της κρίσης στα στρατηγικής σημασίας στενά, από όπου διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, η Τεχεράνη απέκλεισε το σχέδιο συνδιαχείρισης που πρότεινε το Μουσκάτ, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία ασκούν πιέσεις στο Ομάν για να προωθήσουν τα «μη ρεαλιστικά σχέδιά τους» για το θαλάσσιο πέρασμα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν αξιώνει τον πλήρη έλεγχο της διαδρομής εισόδου στα στενά, καθώς και μέρους της διαδρομής εξόδου. Παρότι η Τεχεράνη θεωρεί το Ομάν πολυτίμο γείτονα, μια συμφωνία ισότιμου ελέγχου δεν εξυπηρετεί τα ιρανικά συμφέροντα, σημείωσε η ίδια πηγή.

Ιρανικές επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι δυνάμεις τους χτύπησαν τρία πετρελαιοφόρα στα στενά και τα υποχρέωσαν να σταματήσουν, καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις για χρήση «μη ασφαλούς και παράνομης διαδρομής».

Σε ανακοίνωσή του, το Ναυτικό των IRGC ανέφερε ότι διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, προειδοποιώντας ότι η «παράνομη αμερικανική στρατιωτική ανάμειξη» και οι οδηγίες προς τα πλοία της περιοχής δεν θα μένουν χωρίς απάντηση.

Με πληροφορίες από Reuters



