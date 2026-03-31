Το Ιράν απειλεί να στοχεύσει αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας - Προτρέπει σε εκκένωση

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) απειλούν να επιτεθούν σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Παράλληλα, προέτρεψαν τους υπαλλήλους και τους κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή.

Οι προειδοποιήσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

«Δεδομένου ότι ο βασικός παράγοντας στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση τρομοκρατικών στόχων είναι αμερικανικές εταιρείες πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης… από εδώ και στο εξής, [αυτές] οι βασικές εταιρείες θα αποτελούν νόμιμους στόχους μας», ανέφερε σε δήλωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το IRGC δήλωσε ότι περισσότερες από 15 εταιρείες θα αποτελέσουν στόχο, συμπεριλαμβανομένων των Boeing, Tesla, Meta, Google και Apple, από τις 8 μ.μ. τοπική ώρα αύριο, εάν περισσότεροι Ιρανοί ηγέτες σκοτωθούν σε «στοχευμένες δολοφονίες».

Νέες αιχμές Τραμπ για τους συμμάχους των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στο Truth Social, «επιτέθηκε» στους συμμάχους των ΗΠΑ οι οποίες δεν συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω των Στενών του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αρνήθηκε να εμπλακεί στην 'αποκεφαλιστική' επιχείρηση κατά του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς: Πρώτον, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονα, και δεύτερον, βρείτε λίγη καθυστερημένη γενναιότητα, πηγαίνετε στα Στενά και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΑ», έγραψε ο Τραμπ.

Σε επόμενη ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ «στοχοποίησε» τη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε «ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ», καθώς αρνήθηκε να επιτρέψει τη διέλευση αεροσκαφών ανεφοδιασμού από τον εναέριο χώρο της.

Το Παρίσι δήλωσε «έκπληκτο» από την κριτική του Τραμπ, επιβεβαιώνοντας «αυτήν την απόφαση, η οποία είναι σύμφωνη με τη γαλλική θέση από την αρχή αυτής της σύγκρουσης».

«Η Γαλλία δεν έχει αλλάξει τη θέση της από την πρώτη μέρα», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Η Γαλλία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ή δημόσια απαγόρευση πτήσεων για αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται στον πόλεμο, σε αντίθεση με την Ισπανία.