Το Ιράν απειλεί το Ισραήλ: Θα «ανταποδώσει με σκληρό τρόπο» μετά την επίθεση στη Βηρυτό

Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «ανταποκριθεί με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο» στην ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά πρέπει να τιμωρηθούν και να τεθούν στη θέση τους. Κοιτάξτε τον ουρανό πάνω από τα κατεχόμενα εδάφη απόψε», έγραψε στο X.

Συνεχίστηκαν τα πλήγματα στη Βηρυτό

Νωρίτερα, ισραηλινές επιθέσεις «στόχευσαν δύο διαμερίσματα σε δύο κτίρια», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد. این سگ هار را باید تأدیب کرد و سر جایش نشاند.

امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) June 7, 2026

Μια «εκεχειρία» που υποτίθεται ότι θα έθετε τέλος στις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, αλλά δεν τηρήθηκε ποτέ.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την πραγματοποίηση περισσότερων επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, προτρέποντας ουσιαστικά σε κλιμάκωση του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της χώρας, αμέσως μετά την πίεση που άσκησε για κατάπαυση του πυρός.

«Θα ήθελα να δω τον Λίβανο να ζει μια καλύτερη ζωή. Θα ήθελα να δω μια πιο στοχευμένη επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένη», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή και μεταδόθηκε την Κυριακή.

Ο Τραμπ παρουσίασε την έκκληση για περισσότερη βία ως ανησυχία για τον Λίβανο, ακόμη και ενώ ο πόλεμος του Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 3.613 άτομα από τις 2 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από Guardian και Al Jazeera