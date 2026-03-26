Ιράν: «Απάντησε επίσημα» στην πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός

Το Ιράν, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, απάντησε επίσημα στην αμερικανική πρόταση 15 σημείων για κατάπαυση του πυρός.

Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση της Τεχεράνης ζήτησε να σταματήσουν οι στοχευμένες δολοφονίες κατά Ιρανών ηγετών και δήλωσε ότι απαιτεί επίσης πολεμικές αποζημιώσεις.

Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη έθεσε συγκεκριμένες απαιτήσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν με όσα είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν ζητά τερματισμό της «επιθετικότητας και των στοχευμένων δολοφονιών», συγκεκριμένους μηχανισμούς που θα εγγυώνται ότι δεν θα δεχθεί νέα επίθεση, καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις της περιοχής, διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις για τον έλεγχο του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Ιράν: Πώς διαβιβάστηκε το σχέδιο των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη έχει ήδη λάβει το σχέδιο εκεχειρίας. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το σχέδιο διαβιβάστηκε μέσω Πακιστάν και πρόκειται για κοινό έγγραφο από ΗΠΑ και Ισραήλ που εξυπηρετεί αποκλειστικά τα δικά τους συμφέροντα και είναι «μονόπλευρο και άδικο»

Σημείωσε ακόμη πως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για έναρξη διαπραγματεύσεων, ενώ οι συνομιλίες δεν φαίνονται ρεαλιστικές στο παρόν στάδιο.

Ωστόσο, παρά το κλίμα δυσπιστίας, η διπλωματική κινητικότητα συνεχίζεται.

Ιράν: Σενάρια εκτροπής στρατιωτικής βοήθειας από την Ουκρανία προς τη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να εκτρέψει στρατιωτικό εξοπλισμό που προοριζόταν για την Ουκρανία προς τη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εξαντλεί κρίσιμα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Αν και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, μια τέτοια κίνηση θα ανέδειχνε τα αυξανόμενα διλήμματα που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον, καθώς επιχειρεί να στηρίξει ταυτόχρονα το Κίεβο και να διατηρήσει την επιχειρησιακή της ισχύ στη Μέση Ανατολή.

Η ένταση της σύγκρουσης έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη χρήση πυρομαχικών, με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση να έχει πλήξει περισσότερους από 9.000 στόχους σε λιγότερο από έναν μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η ανακατεύθυνση όπλων όπως αντιαεροπορικοί πύραυλοι αναχαίτισης και συστήματα αεράμυνας υψηλής τεχνολογίας. Πρόκειται για εξοπλισμό που προμηθεύεται η Ουκρανία μέσω του προγράμματος PURL, το οποίο δημιουργήθηκε από το ΝΑΤΟ και επιτρέπει σε ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό του Κιέβου.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τα πυρομαχικά με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις δικές τους παραγγελίες και τις παραδόσεις προς την Ουκρανία.

Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, «η κατανάλωση πυρομαχικών είναι ιδιαίτερα υψηλή», γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η τροφοδοσία του Κιέβου.

Με πληροφορίες από TASNIM, Reuters, Washington Post