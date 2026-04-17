Ιράν: Ανοίγει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «πλήρως ανοιχτά» για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, επιτρέποντας τη διέλευση «όλων των εμπορικών πλοίων».

Σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι η απόφαση λαμβάνεται «σε συντονισμό με την εκεχειρία στον Λίβανο» και ότι η ναυσιπλοΐα θα συνεχιστεί κανονικά, βάσει των οδηγιών του ιρανικού Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι στο παρελθόν το Ιράν έχει θέσει όρους για τη διέλευση πλοίων, ζητώντας συνεννόηση με τις στρατιωτικές του αρχές.

Ιράν: Η ανάρτηση Αραγτσί για τα Στενά του Ορμούζ

«Στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, μέσω της συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για εμπορική δραστηριότητα και ελεύθερη διέλευση, ωστόσο ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσον αφορά αποκλειστικά το Ιράν, μέχρι τη στιγμή που η συμφωνία μας με το Ιράν ολοκληρωθεί στο 100%».

«Η διαδικασία αυτή αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ιράν: Στο τραπέζι συμφωνία «χρήματα έναντι ουρανίου»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται σχέδιο τριών σελίδων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με βασικό στοιχείο μια πιθανή συμφωνία ύψους 20 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, η πρόταση προβλέπει την αποδέσμευση 20 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου από την Τεχεράνη.

Οι συνομιλίες φαίνεται να έχουν σημειώσει πρόοδο, αν και παραμένουν σημαντικές διαφωνίες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανότατα στο Ισλαμαμπάντ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και τη στήριξη της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Ιράν: Που διαφωνεί με τις ΗΠΑ

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί το τι θα συμβεί με τα περίπου 2.000 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, εκ των οποίων σημαντικό μέρος είναι εμπλουτισμένο σε υψηλό ποσοστό.

Οι ΗΠΑ ζητούν τη μεταφορά του υλικού εκτός χώρας, ενώ η ιρανική πλευρά προτείνει τη μείωση του βαθμού εμπλουτισμού εντός Ιράν. Ένα πιθανό συμβιβαστικό σενάριο προβλέπει τη μεταφορά μέρους του υλικού σε τρίτη χώρα και τη διαχείριση του υπόλοιπου υπό διεθνή επιτήρηση.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης πρόταση για «εθελοντική» αναστολή του πυρηνικού προγράμματος. Οι ΗΠΑ ζητούν πάγωμα για 20 χρόνια, ενώ το Ιράν αντιπροτείνει πέντε.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παραγωγικές», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία», προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε αντίθετη περίπτωση «οι εχθροπραξίες θα επαναληφθούν».

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η παράταση της εκεχειρίας πέραν της προθεσμίας της 21ης Απριλίου.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, με βασικά ανοιχτά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα, τη χρήση των ιρανικών κεφαλαίων και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από Sky News, Axios