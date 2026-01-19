Ιράν: Ανήλικη μεταξύ των συλληφθέντων διαδηλωτών κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από τις Αρχές

Οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλει ότι 16χρονη συγκαταλέγεται μεταξύ των διαδηλωτών που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση υπό κράτηση από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με το Kurdistan Human Rights Network (KHRN), δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα ανήλικο, που συνελήφθησαν στην πόλη Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από δυνάμεις καταστολής κατά τη σύλληψή τους.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης, κατά τη μεταφορά τους οι αστυνομικοί άσκησαν σωματική βία και σεξουαλική κακοποίηση με γκλομπ, μέσω των ρούχων τους. Το KHRN βρίσκεται σε επικοινωνία με πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης.

Λόγω του συνεχιζόμενου μπλακάουτ στις επικοινωνίες στο Ιράν, δεν έχει καταστεί δυνατή η συλλογή περισσότερων πληροφοριών για την κατάσταση των κρατουμένων.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη μεταχείριση περισσότερων από 20.000 διαδηλωτών που εκτιμάται ότι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων στα τέλη Δεκεμβρίου.

Καταγγελίες για βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς και σεξουαλική βία σε βάρος κρατουμένων είχαν καταγραφεί και κατά τις διαδηλώσεις του 2022.

Από την έναρξη των πρόσφατων διαμαρτυριών, τουλάχιστον 3.766 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες ακόμη θάνατοι τελούν υπό διερεύνηση, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η κουρδική οργάνωση Hengaw καταγγέλλει ότι τουλάχιστον ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του έπειτα από βασανιστήρια υπό κράτηση, ενώ εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω θανάτους κρατουμένων.

Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι, όσο οι διαδηλώσεις υποχωρούν, αυξάνονται οι αυθαίρετες συλλήψεις και ο κίνδυνος κακοποίησης όσων βρίσκονται στα χέρια των Αρχών.

Με πληροφορίες από Guardian