Ιράν: «Ανανεώνουμε το οπλοστάσιό μας ταχύτερα από πριν» - Βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις

Μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν επανέρχεται με νέους ισχυρισμούς σχετικά με τις στρατιωτικές του δυνατότητες, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα ισχύος προς τους αντιπάλους του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Nournews, ο στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε ότι το Ιράν αναπληρώνει τα αποθέματα πυραύλων και drones με ταχύτερους ρυθμούς, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του συνοδεύτηκαν από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, στο οποίο φέρεται να επιθεωρεί υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις άγνωστης τοποθεσίας.

Στο υλικό εμφανίζονται drones, πύραυλοι και συστήματα εκτόξευσης αποθηκευμένα σε υπόγειους χώρους, καθώς και πλάνα εκτοξεύσεων από το έδαφος. Ωστόσο, η αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Ιράν: «Έχουν χάσει αυτή τη φάση του πολέμου»

«Έχουν χάσει αυτή τη φάση του πολέμου. Έχουν χάσει τα Στενά, τον Λίβανο και την περιοχή», υποστήριξε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, προσθέτοντας ότι σε αντίθεση με το Ιράν, «ο εχθρός δεν κατάφερε να αναπληρώσει τα πυρομαχικά του κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του N12 News, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να έχουν εντοπίσει εκτοξευτές πυραύλων στραμμένους προς το Ισραήλ, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας με τον Λίβανο.

Το σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να ανταλλάσσουν δηλώσεις και να διατηρούν σε υψηλό επίπεδο την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, εντείνοντας την ανησυχία για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από The Jerusalem Post