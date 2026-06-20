Το Ιράν ανακοίνωσε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ 

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, επικαλούμενο παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, η Τεχεράνη χαρακτήρισε την απόφαση «πρώτο βήμα» και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν πρόσθετα μέτρα εάν συνεχιστούν, όπως υποστηρίζει, οι επιθέσεις εναντίον της.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, λίγες μόλις ημέρες μετά το μνημόνιο κατανόησης που είχε ανακοινωθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τη διακοπή των εχθροπραξιών και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί στην πράξη η ιρανική απόφαση ούτε εάν έχουν ήδη ληφθεί μέτρα που επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Reuters