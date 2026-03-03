Ιράν: Αναφορές για πλήγμα στο κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων

Το κτίριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, του οργάνου που είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της επιλογής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, φέρεται να δέχθηκε -το μεσημέρι της Τρίτης- χτύπημα από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το εν λόγω κτίριο, σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή και ιρανικά μέσα ενημέρωσης όπως το Tasnim και το Mehr, βρίσκεται στην πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το πρακτορείο ανέφερε ότι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν επίσης περιοχές κοντά στην Πλατεία της Επανάστασης στην Τεχεράνη.

Ιράν: Οι πρώτες πληροφορίες για την επίθεση στο κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων

Η επίθεση φέρεται να καταγράφηκε στις 3:30 μ.μ. το μεσημέρι και, σύμφωνα με αρκετές δημοσιογραφικές αναφορές, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο κτήριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων.

Η Συνέλευση, που είναι αρμόδια για την επιλογή του διαδόχου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από το Ισραήλ, φέρεται πως συνεδρίαζε εκεί την ώρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Amit Segal, οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το κτίριο ενώ η Συνέλευση καταμετρούσε ψηφοδέλτια για το συμβούλιο διαδοχής.

Με πληροφορίες από Mehr, Tasnim, Al Jazeera