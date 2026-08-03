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Το Ιράν ακυρώνει ξανά τον Τραμπ: «Δεν διεξάγονται» συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε, χθες, πως ξεκινούν νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν από σήμερα

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΑΚΥΡΟ ΤΡΑΜΠ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
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Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Ο Μπαγαΐ πρόσθεσε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξουν τα Στενά, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει απαράλλαχτη ενόσω η «επιθετικότητα των ΗΠΑ συνεχίζεται».

Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα με τον Τραμπ

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Κυριακή νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που κατ’ αυτόν αρχίζουν σήμερα Δευτέρα, αφού γνωστοποίησε την προηγουμένη την απόφασή του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί «συμφωνία» και «γρήγορα».

«Φυσικά δεν θέλουν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (...) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) το απόγευμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο επί του αεροσκάφους του, καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον.

Βέβαια, δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν. Και ούτε οι χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες.

Ο Τραμπ επέμεινε πως «υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ» και θα υπάρξει επίσης για αυτήν που αποκάλεσε «αποπυρηνικοποίηση» του Ιράν. Η Δύση κατηγορεί την Τεχεράνη για δεκαετίες πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, με την άλλη πλευρά να το διαψεύδει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ταυτόχρονα πως ο στρατός του παραμένει έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί.

Και μια ημέρα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως αποφάσισε να ακυρώσει νέους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς «σε επίπεδο στρατιωτικού τρόμου και ισχύος (...) που ο κόσμος είχε να δει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», με την προϋπόθεση «να συναφθεί γρήγορα συμφωνία», ειδικά για το «πλήρες» άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Διεθνή

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