Ιράν: «Αδύνατο» το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός

Το Ιράν δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας την αβεβαιότητα σε μια από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Mohammad Bagher Ghalibaf, ανέφερε ότι «δεν είναι δυνατό να ανοίξουν ξανά τα Στενά» υπό τις παρούσες συνθήκες, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας. Όπως υποστήριξε, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών ισοδυναμεί με οικονομικό στραγγαλισμό και, παράλληλα, «κρατά όμηρο» την παγκόσμια οικονομία.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Ιράν, Masoud Pezeshkian, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός, οι απειλές και η «παραβίαση δεσμεύσεων» από την πλευρά των ΗΠΑ αποτελούν τα βασικά εμπόδια για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Παράλληλα, τόνισε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοικτή σε διάλογο, αλλά μόνο υπό προϋποθέσεις.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, αποτελούν στρατηγικό σημείο για το διεθνές εμπόριο ενέργειας. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία τους έχει άμεσο αντίκτυπο στις αγορές και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Τις τελευταίες ώρες, η ένταση στην περιοχή έχει αυξηθεί. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προχώρησε στην κατάσχεση δύο εμπορικών πλοίων στα Στενά, ενώ αναφορές από διεθνείς ναυτιλιακές αρχές έκαναν λόγο για επιθέσεις σε τουλάχιστον τρία πλοία στην ίδια θαλάσσια ζώνη.

«Ικανοποιημένος» ο Τραμπ από τον ναυτικό αποκλεισμό

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, η στάση παραμένει σκληρή. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt δήλωσε ότι ο πρόεδρος Donald Trump είναι «ικανοποιημένος» από τον ναυτικό αποκλεισμό, υποστηρίζοντας ότι έχει προκαλέσει σοβαρή οικονομική πίεση στο Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια, η Τεχεράνη υφίσταται απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως, ενώ αντιμετωπίζει δυσκολίες ακόμη και στη διαχείριση των εξαγωγών πετρελαίου.

Παρά την παράταση της εκεχειρίας, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Λευκός Οίκος αποφεύγει να θέσει προθεσμίες, επιδιώκοντας να διατηρήσει ευελιξία και να εντείνει την πίεση προς την ιρανική ηγεσία.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών εντός των επόμενων ημερών, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει συμμετοχή, ενώ κάνει λόγο για εσωτερικές διαφωνίες στις ΗΠΑ αλλά και για αντιφατικά μηνύματα από την Ουάσιγκτον.

Η απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την εκεχειρία και τις διαπραγματεύσεις θεωρείται, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, μέρος μιας στρατηγικής που επιδιώκει να εντείνει την πίεση στην ιρανική ηγεσία, ενισχύοντας τις φωνές που τάσσονται υπέρ ενός συμβιβασμού.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας εύθραυστης ισορροπίας, καθώς η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, αλλά οι στρατιωτικές κινήσεις, οι ναυτικές εντάσεις και η οικονομική πίεση διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian