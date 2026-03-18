Ιράν: 45 εκατ. άνθρωποι κινδυνεύουν με «οξεία πείνα» εάν συνεχιστεί ο πόλεμος

Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία πείνα, εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP).

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν διαταράξει βασικές διαδρομές για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, καθυστερώντας την παράδοση κρίσιμων προμηθειών σε μία ήδη επιβαρυμένη παγκόσμια κατάσταση.

Όπως ανέφερε από τη Γενεύη ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του WFP, Καρλ Σκάου, περίπου 45 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι ενδέχεται να οδηγηθούν σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, λόγω της αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις μεταφορές. Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από πείνα θα ξεπεράσει το ήδη ιστορικό επίπεδο των 319 εκατομμυρίων.

Ιράν: «Σενάριο που θα εκτοξεύσει την παγκόσμια πείνα σε επίπεδα ρεκόρ»

«Μιλάμε για ένα σενάριο που θα εκτοξεύσει την παγκόσμια πείνα σε επίπεδα ρεκόρ. Είναι μια εξαιρετικά ανησυχητική προοπτική», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και πριν την κλιμάκωση της σύγκρουσης, η κατάσταση θύμιζε ήδη «τέλεια καταιγίδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος μεταφοράς έχει αυξηθεί κατά 18% από την έναρξη των επιθέσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να αλλάξουν δρομολόγια για την αποστολή βοήθειας.

Την ίδια στιγμή, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα αντιμετωπίζει σημαντικές περικοπές στη χρηματοδότησή του, καθώς πολλές χώρες δίνουν πλέον προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ιράν: Πιθανώς μέχρι τον Σεπτέμβριο ο πόλεμος

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Axios, περιγράφει πως η σύρραξη ανάμεσα σε Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ μπορεί να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Ο Μπαράκ Ραβίντ του Axios λέει ότι έχει ακούσει από τρεις διαφορετικούς ανθρώπους στην κυβέρνηση και σε συμμαχικές χώρες ότι πιστεύουν ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή των ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνεχιστούν μέχρι τον Σεπτέμβριο, ακόμη και αν ο πόλεμος μετατραπεί σε σύγκρουση χαμηλής έντασης.

Το Ισραήλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σχεδιάζει τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες επιθέσεων εναντίον χιλιάδων επιπλέον στόχων στο Ιράν.

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στους Financial Times:

«Έχουμε ουσιαστικά καταστρέψει το Ιράν… Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αντιαεροπορική άμυνα, δεν έχουν αεροπορία — όλα έχουν χαθεί. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν λίγα προβλήματα βάζοντας νάρκη στο νερό...»

Η Anna Kelly, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, τόνισε ότι η Επιχείρηση Epic Fury είναι το αποτέλεσμα «μηνών και μηνών σχολαστικού σχεδιασμού», με «άφθονες επιλογές» να παρουσιάζονται στον πρόεδρο, ο οποίος έλαβε υπόψη τις απόψεις όλων των κορυφαίων αξιωματούχων πριν πάρει την τελική απόφαση.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να αποχωρήσει ακόμη και αύριο. Ωστόσο, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να κρατήσουν το Στενά του Ορμούζ κλειστά και να ανεβάσουν τις τιμές του πετρελαίου τόσο ψηλά, ώστε οι ΗΠΑ να χρειαστεί να επέμβουν ξανά.

Οι Ιρανοί έχουν ξεκαθαρίσει, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, ότι ακόμα κι αν ο Τραμπ αποφασίσει να τερματίσει τον πόλεμο, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εκτοξεύουν πυραύλους και ρουκέτες μέχρι να πάρουν εγγυήσεις ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, και όχι απλώς ότι ισχύει μια προσωρινή ανακωχή.