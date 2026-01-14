Ιράν: 2.571 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, αναφορές για πενταπλάσιο αριθμό - Εν αναμονή της πρώτης εκτέλεσης διαδηλωτή

Η καταστολή στο Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς το καθεστώς επιχειρεί να βάλει τέλος στο κύμα διαδηλώσεων που σαρώνει τη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν ανέρχονται στους 2.571, ωστόσο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για αριθμό που ενδέχεται να είναι έως και πέντε φορές μεγαλύτερος, καταγγέλλοντας συστηματική απόκρυψη της πραγματικής έκτασης των απωλειών.

Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς οι ιρανικές αρχές ετοιμάζονται να προχωρήσουν στην πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί νέα, ακόμη πιο σκληρή φάση καταστολής.

Οι καταδίκες διαδηλωτών με συνοπτικές διαδικασίες και οι θανατικές ποινές προκαλούν έντονες αντιδράσεις εκτός και εντός της χώρας.

Παρά τις απειλές, τις συλλήψεις και τη βία, οι διαμαρτυρίες δεν έχουν κοπάσει. Αντιθέτως, το Ιράν βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με την κοινωνική οργή να συγκρούεται με την αδιάλλακτη στάση της εξουσίας και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές να αυξάνεται δραματικά.

Ιράν: Στο επίκεντρο η υπόθεση του 26χρονου Ερφάν Σολτάνι

Το Ιράν στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα κλιμάκωσης, προαναγγέλλοντας ταχείες δίκες και εκτελέσεις διαδηλωτών, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ιρανικής Δικαιοσύνης έρχονται την ώρα που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι οι πρώτες εκτελέσεις διαδηλωτών είναι άμεσες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση του 26χρονου Ερφάν Σολτάνι, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο και επρόκειτο να εκτελεστεί, αποτελώντας τον πρώτο διαδηλωτή που λαμβάνει τέτοια ποινή. Συγγενείς του εξέφρασαν φόβους ότι η εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση, όπως συνηθίζεται στο Ιράν.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε «πολύ ισχυρή αντίδραση» αν οι ιρανικές αρχές ξεκινήσουν εκτελέσεις διαδηλωτών. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει την καταστολή, απορρίπτοντας τις αμερικανικές απειλές.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο απολογισμός των νεκρών από την καταστολή των διαδηλώσεων έχει φτάσει τους 2.571, ενώ πάνω από 18.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Ο αριθμός αυτός θεωρείται ο υψηλότερος από την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

Η Amnesty International προειδοποιεί ότι το ιρανικό καθεστώς ενδέχεται να καταφύγει ξανά σε συνοπτικές δίκες και αυθαίρετες εκτελέσεις, με στόχο τον εκφοβισμό και την καταστολή κάθε μορφής αντίστασης.

Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, δήλωσε ότι «όποια απόφαση πρέπει να ληφθεί, πρέπει να ληφθεί άμεσα», υπογραμμίζοντας την πρόθεση των αρχών να κινηθούν γρήγορα και παραδειγματικά.

Την ίδια ώρα, οι ιρανικές αρχές επιμένουν ότι έχουν ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας, ενώ συνεχίζουν τις συλλήψεις, την έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας και τον περιορισμό της ενημέρωσης και των επικοινωνιών.

Με πληροφορίες από Guardian