Ηράκλειο: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες για εμπορία ανθρώπων

Στα δικαστήρια Ηρακλείου έφτασαν, νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης 18-3-2026, για να απολογηθούν τα 21 άτομα που εμπλέκονται στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε και αφορά σε εμπορία ανθρώπων.

Η εμπορία φέρεται να έγινε υπό τη μορφή της εργασιακής εκμετάλλευσης και είχε σχέση με τη διευκόλυνση εισόδου και παράνομης διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων και νομιμοποίηση εσόδων.

Αφού ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, η απολογία τους θα γίνει τμηματικά την ερχόμενη Παρασκευή 20-3, το Σάββατο 21-3, την Κυριακή 22-3 και την Δευτέρα 23-3-2026.

Τι ανέφερε η πλευρά των κατηγορούμενων για την υπόθεση στο Ηράκλειο

Ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενου ως πρώτου από την ηγετική ομάδα, Δημήτρης Μηλαθιανάκης ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες και πως υπάρχει «όχι μόνο υπερβολή, αλλά αναντιστοιχία μεταξύ πραγματικότητας και κατηγοριών». Όπως πρόσθεσε μάλιστα: «Εμείς προσερχόμεθα στις δικαστικές αρχές , με την πεποίθηση κα τη σιγουριά ότι θα δικαστούμε από το φυσικό μας δικαστή , αυτόν που προβλέπεται από το Σύνταγμα και όχι από φερόμενες σχέσεις, διασυνδέσεις , χαρακτηρισμούς και σενάρια, με άλλα υπαρκτά πρόσωπα, τα οποία προσπαθούν να συνδέσουν γεγονότα, με ενδεχόμενες πολιτικές προεκτάσεις ή σκοπιμότητες».

Ο συνήγορος υπεράσπισης τεσσάρων εκ των φερόμενων ως εικονικών εργοδοτών, Λευτέρης Κάρτσωνας, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «η πλειοψηφία των ανθρώπων που φέρονται κατηγορούμενοι και μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους» κάτι που φαίνεται να προμηνύει όπως σημείωσε «την κατάρρευση της κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης κατά τη διαδικαστική εξέλιξη της υπόθεσης».

«Η πλειοψηφία των εργοδοτών, είναι εύποροι άνθρωποι και με υποδειγματική επαγγελματική διαδρομή , που ακολούθησαν νόμιμες διαδικασίες και φέρονται αντιμέτωποι με βαριά αδικήματα» είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε πως «ίσως κάποιοι λόγω έλλειψης νομικών γνώσεων, να μην προέβησαν στην αναγκαία δήλωση για λήξη συνεργασίας με τον αλλοδαπό. Άλλο όμως μια παρατυπία και άλλο η αναγωγή της σε σοβαρά κακουργήματα και ο στιγματισμός ανθρώπων».

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 21 μέλη της οργάνωσης

Από την πλευρά υπεράσπισης εργαζομένων που εμπλέκονται στην υπόθεση, ο δικηγόρος μιας εξ' αυτών, Μιχάλης Βιδάκης, σημείωσε ότι πρόκειται για μια πολύπλοκη υπόθεση με πολλές προεκτάσεις και πως τέτοιες υποθέσεις «αλλιώς εισάγονται και αλλιώς φτάνουν στο ακροατήριο». Μάλιστα πρόσθεσε πως «χρειάζεται ψυχραιμία, να μην εξάγονται βιαστικά συμπεράσματα και να σεβόμαστε τα δικαιώματα των κατηγορουμένων». Τέλος, για την εντολέα του ανέφερε ότι δεν είχε γνώση εάν συνέβαινε και τι συνέβαινε.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν συνολικά 21 μέλη της οργάνωσης που είχαν διακριτούς ρόλους, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα.

Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στο χρηματικό ποσό των 5 εκατ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλια, φυσίγγια, πλήθος τραπεζικών καρτών υπό στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων, καταγραφικά μηχανήματα, διαβατήρια και έγγραφα μετακλήσεων αλλοδαπών υπηκόων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ