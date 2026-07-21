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Ιράκ: Τρία drones φορτωμένα με εκρηκτικά καταρρίφθηκαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο στην Ερμπίλ

Ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΚ DRONES Facebook Twitter
Φωτογραφία: Erbil, Iraq / Unsplash
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Τρία drones φορτωμένα με εκρηκτικά καταρρίφθηκαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ του Ιράκ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters.

Μετά το περιστατικό, το τοπικό αεροδρόμιο ανέστειλε τις πτήσεις, αλλά αυτό δεν κράτησε για πολλή ώρα.

Συγκεκριμένα, το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράκ μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο ανεστάλησαν προσωρινά.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων που πλήττουν τη Μέση Ανατολή.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καταγράφηκαν επανειλημμένες επιθέσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν παρά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το οποίο προέβλεπε κατάπαυση του πυρός.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Διεθνή

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