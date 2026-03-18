ΗΠΑ: Ζητά εγγύηση 15.000 δολαρίων για βίζα σε πολίτες 50 χωρών

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα απαιτεί από πολίτες 50 χωρών να καταβάλλουν εγγύηση ύψους 15.000 δολαρίων για την είσοδό τους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικάνικου υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως έγινε γνωστό, 12 νέες χώρες προστίθενται σε ήδη υπάρχουσα λίστα 38 κρατών, κυρίως από την Αφρική, που υπάγονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το μέτρο αφορά αιτήσεις για βίζες τύπου B1 και B2 (επιχειρηματικά ταξίδια και τουρισμό) και τίθεται σε ισχύ από τις 2 Απριλίου. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, είναι να αποτραπεί η παραμονή επισκεπτών πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας.

ΗΠΑ: Ποιες χώρες προστίθενται

Στο πρόγραμμα εντάσσονται πλέον οι εξής χώρες: Καμπότζη, Αιθιοπία, Γεωργία, Γρενάδα, Λεσότο, Μαυρίκιος, Μογγολία, Μοζαμβίκη, Νικαράγουα, Παπούα Νέα Γουινέα, Σεϋχέλλες και Τυνησία.

Η εγγύηση θα επιστρέφεται στους ταξιδιώτες εφόσον τηρήσουν τους όρους της βίζας και επιστρέψουν στη χώρα τους ή αν τελικά δεν ταξιδέψουν.

Αξίζει να αναφερθεί πως από την ανάληψη της προεδρίας, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό, προχωρώντας σε μαζικές απελάσεις, ανακλήσεις θεωρήσεων και «πράσινων καρτών», καθώς και ελέγχους σε αναρτήσεις και δημόσιες δηλώσεις μεταναστών.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει τις πολιτικές αυτές, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν τις εγγυήσεις δίκαιης διαδικασίας και την ελευθερία έκφρασης. Από την πλευρά του, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι τα μέτρα ενισχύουν την εσωτερική ασφάλεια.

ΗΠΑ: Τα προηγούμενα μέτρα στο μεταναστευτικό

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιούνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιβάλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς που εμπόδιζαν πλήρως ή μερικώς την είσοδο πολιτών από 19 χώρες, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το πρόγραμμα εγγυήσεων έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των περιπτώσεων υπέρβασης διάρκειας παραμονής.

Στις 38 χώρες που περιλαμβάνονταν ήδη στο πρόγραμμα συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων: Αλγερία, Αγκόλα, Μπαγκλαντές, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Κούβα, Γκάμπια, Γκάνα, Νιγηρία, Σενεγάλη, Τανζανία, Ουγκάντα, Βενεζουέλα, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε.

Με πληροφορίες από Reuters