ΗΠΑ: Ζευγάρι κατηγορείται ότι έδωσε λαζάνια με ναρκωτικά σε έγκυο για να προκαλέσει αποβολή

Δύο άτομα στην πολιτεία της Αϊόβα κατηγορούνται ότι παρέδωσαν σε έγκυο γυναίκα φαγητό στο οποίο είχαν προσθέσει ναρκωτική ουσία, με σκοπό να προκαλέσουν αποβολή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο 35χρονος Μάθιου Ούθοφ και η 36χρονη σύζυγός του Άμπερ Ντένα Σνόου αντιμετωπίζουν κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για διακίνηση ελεγχόμενης ουσίας και για πρόκληση διακοπής κύησης χωρίς τη γνώση και συναίνεση της εγκύου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν το ζευγάρι φέρεται να παρέδωσε λαζάνια που περιείχαν οξυκωδόνη, ένα ισχυρό οπιοειδές αναλγητικό.

Η υπόθεση ερευνήθηκε έπειτα από καταγγελία που έγινε τον Ιανουάριο στις αρχές της κομητείας Γουίνεσιεκ. Εργαστηριακός έλεγχος σε δείγμα του φαγητού επιβεβαίωσε την παρουσία της ουσίας.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συζητήσει το σχέδιο τόσο μεταξύ τους όσο και στις μετέπειτα συνομιλίες τους με τις αρχές.

Η Σνόου φέρεται να μοιραζόταν την επιμέλεια του παιδιού της με συγγενείς της γυναίκας, ενώ το παιδί ήταν παρόν κατά την παράδοση του φαγητού και εξέφρασε αντίρρηση.

Ο Ούθοφ συνελήφθη την Πέμπτη, ενώ η Σνόου είχε συλληφθεί στις 10 Μαρτίου. Και οι δύο κρατούνται στη φυλακή της κομητείας, με εγγύηση που φτάνει τα 100.000 δολάρια για τη Σνόου και τα 38.000 δολάρια για τον Ούθοφ.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Guardian