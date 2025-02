ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας καταργεί εχέγγυα κατά των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού

Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ, έχει καταργήσει τις πολιτικές που εμποδίζουν το προσωπικό να συλλέγει πληροφορίες για ένα άτομο με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το τμήμα δημιουργήθηκε το 2003 στον απόηχο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο και ερχόμενοι στο σήμερα, το 2025, το Γραφείο Πληροφοριών και Ανάλυσης του, δημοσίευσε ένα επικαιροποιημένο εγχειρίδιο πολιτικής, το οποίο αφαιρεί την προστασία της ταυτότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε τμήματα που θέτουν περιορισμούς στη συλλογή πληροφοριών.

Οι αλλαγές έρχονται στον απόηχο του προεδρικού διατάγματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την κατάργηση των πολιτικών και των προστατευτικών μέτρων DEI (ποικιλομορφία, ισότητα και ένταξη) εντός των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Η ενότητα «Γενικές απαιτήσεις» του εγχειριδίου OI&A αναφέρει τώρα πως «το προσωπικό OSIC απαγορεύεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες πληροφοριών που βασίζονται αποκλειστικά στη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία, τη χώρα γέννησης, την ιθαγένεια ή την αναπηρία ενός ατόμου ή μιας ομάδας».

Στο αρχείο του διαδικτύου έχει αποθηκευτεί ένα αντίγραφο του προηγούμενου εγχειριδίου, το οποίο δείχνει ότι προηγουμένως ανέφερε ότι «το προσωπικό του OSIC απαγορεύεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες πληροφοριών που βασίζονται αποκλειστικά στη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, τη χώρα γέννησης, την ιθαγένεια ή την αναπηρία ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Η χρήση αυτών των χαρακτηριστικών επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες και μόνο όταν (1) προορίζονται και πιστεύεται εύλογα ότι υποστηρίζουν μία ή περισσότερες από τις εθνικές ή υπηρεσιακές αποστολές της I&A και (2) στενά εστιασμένη στην υποστήριξη της εν λόγω αποστολής (ή των εν λόγω αποστολών)».

Την ίδια ώρα, ο προοδευτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός Brennan Center for Justice, ανέφερε πως «οι καταχρηστικές αυτές πρακτικές των εγχώριων μυστικών υπηρεσιών, στοχεύουν τις πολιτικές απόψεις των Αμερικανών και χαρακτηρίζουν ευρέως ορισμένες ομάδες Αμερικανών ως τρομοκράτες».

Το Brennan Center κατηγορεί επίσης τους αξιωματικούς της I&A ότι «διεξάγουν συνεντεύξεις με άτομα που κρατούνται σε φυλακές χωρίς επαρκή συνταγματική προστασία, στοχοποιούν δημοσιογράφους και ακτιβιστές, παρακολουθούν διαδηλωτές για τη φυλετική δικαιοσύνη και παρακολουθούν πολιτικές απόψεις που μοιράζονται εκατομμύρια Αμερικανοί - για θέματα όπως η άμβλωση, η κυβέρνηση και οι εκλογές - και οι οποίες, όπως ισχυρίζεται απροκάλυπτα το DHS, θα οδηγήσουν σε βία».

Παράλληλα, τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αντέδρασαν με ανησυχία στην είδηση της αλλαγής του εγχειριδίου, με έναν να μοιράζεται έναν σύνδεσμο με την ιστορία του Bloomberg και να τουιτάρει: «Uhhh this seems really f**kin scary».

