ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης αφαιρεί από τον ιστότοπό του δελτία τύπου για τα γεγονότα στο Καπιτώλιο

Το υπουργείο Δικαιοσύνης παραδέχεται ότι αφαίρεσε από τον ιστότοπό του δελτία τύπου σχετικά με ποινικές υποθέσεις που συνδέονται με τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες για τις διώξεις ως «κομματική προπαγάνδα».

Η διαγραφή των δελτίων τύπου που τεκμηριώνουν τις ποινικές κατηγορίες, τις καταδίκες και τις ποινές είναι το τελευταίο βήμα της κυβέρνησης Τραμπ για να ξαναγράψει δραματικά την ιστορία της επίθεσης στο Καπιτώλιο το 2021, όταν εκατοντάδες υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο κτίριο σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την επικύρωση από το Κογκρέσο της εκλογικής του ήττας το 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Αφαιρούνται δελτία τύπου σχετικά με το περιστατικό στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ

Ο Τραμπ, την πρώτη μέρα της επιστροφής του στο αξίωμα τον Ιανουάριο του 2025, χάρισε, μετέτρεψε τις ποινές φυλάκισης ή υποσχέθηκε να αποσύρει τις υποθέσεις όλων των 1.500 και πλέον ατόμων που κατηγορήθηκαν για εγκλήματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Καπιτώλιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καταδικάστηκαν για επίθεση σε αστυνομικούς με αυτοσχέδια όπλα όπως κοντάρια σημαίας, ένα μπαστούνι χόκεϊ και μια πατερίτσα.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό την αποζημίωση των συμμάχων του Τραμπ που θεωρούν ότι ερευνήθηκαν και διώχθηκαν άδικα. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο οι ταραξίες που καταδικάστηκαν για βία να δικαιούνται αποζημίωση, προκαλώντας την οργή και των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο.

Αφού ένας δημοσιογράφος παρατήρησε την Παρασκευή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αφαιρούσε «διακριτικά» δελτία τύπου από τον ιστότοπό του που αφορούσαν την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου —συμπεριλαμβανομένου ενός άνδρα από το Τέξας ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για επίθεση και αντιμετώπιζε επίσης ξεχωριστές κατηγορίες σε επίπεδο πολιτείας για προσέλκυση ανηλίκου—, το υπουργείο απάντησε μέσω του λογαριασμού «ταχείας αντίδρασης» του ότι «δεν υπήρχε τίποτα το "διακριτικό" σε αυτό».

«Είμαστε περήφανοι που ανατρέπουμε τη χρήση του υπουργείου Δικαιοσύνης ως όπλου υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσουμε όσους διώχθηκαν για πολιτικούς σκοπούς», ανέφερε η ανάρτηση. «Αυτό περιλαμβάνει την απομάκρυνση της κομματικής προπαγάνδας από τον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης».

Μεταξύ των δημοσιεύσεων που αφαιρέθηκαν από τον ιστότοπο ήταν εκείνες που αφορούσαν υποθέσεις συνωμοσίας κατά της κρατικής εξουσίας εναντίον μελών των Proud Boys και των Oath Keepers, ακροδεξιών εξτρεμιστικών ομάδων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μια πρόταση που δεν συνάντησε αντίσταση τον περασμένο μήνα, ζήτησε από ένα ομοσπονδιακό εφετείο να ακυρώσει αυτές τις καταδίκες για συνωμοσία κατά της κρατικής εξουσίας, ένα αίτημα που έγινε δεκτό την Πέμπτη. Το υπουργείο προχώρησε την Παρασκευή στην απόρριψη των υποθέσεων εναντίον των μελών της ομάδας.

Με πληροφορίες από ABC News