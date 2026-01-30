ΗΠΑ: Ξεκινά ομοσπονδιακή έρευνα για παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων σχετικά με τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης άνοιξε ομοσπονδιακή έρευνα για παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων σχετικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, το περασμένο Σάββατο, από αξιωματικούς της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE).

«Εξετάζουμε τα πάντα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε εκείνη την ημέρα», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Τοντ Μπλανς σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Παρασκευής στην Ουάσινγκτον.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε επίσης την Παρασκευή ότι το FBI θα ηγηθεί της έρευνας για τον τελευταίο αυτόν θάνατο.

Ο Πρέτι, 37 ετών, νοσηλευτής στο νοσοκομείο βετεράνων του στρατού στη Μινεάπολη και ακτιβιστής, σκοτώθηκε ενώ διαμαρτυρόταν για τις επιχειρήσεις ελέγχου μεταναστών και τις τακτικές καταστολής διαδηλωτών από αξιωματικούς της ICE, της συνοριοφυλακής και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Ήταν ο τρίτος άνθρωπος που πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της αυξημένης παρουσίας δυνάμεων επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής που στάλθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή των Δίδυμων Πόλεων, Μινεάπολη και Σεντ Πολ και ο δεύτερος που έχασε τη ζωή του μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 7 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης την Παρασκευή αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι η έρευνα του DHS θα ήταν πολύ πιο περιορισμένη.

Ο Μπλανς δήλωσε ότι το νέο σχέδιο «μοιάζει με κάθε έρευνα που διεξάγουν καθημερινά το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζουμε βίντεο, μιλάμε με μάρτυρες και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συνέβη». Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει ανοίξει αντίστοιχη έρευνα για τον θάνατο της Γκουντ. Διαδηλωτές συγκεντρώνονται καθημερινά εδώ και εβδομάδες σε διάφορα σημεία των Δίδυμων Πόλεων και η Παρασκευή δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Στο μεταξύ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, αποκάλυψε για πρώτη φορά την αλλαγή στην ηγεσία της έρευνας για τον θάνατο του Πρέτι σε συνέντευξή της στο Fox News το βράδυ της Πέμπτης.

Η Νόεμ παραδέχθηκε επίσης ότι ενδέχεται να είχε λανθασμένες πληροφορίες στην αρχική της αντίδραση στον πυροβολισμό του Πρέτι, όταν σε συνέντευξη Τύπου το περασμένο Σάββατο επανέλαβε ισχυρισμούς άλλων αξιωματούχων ότι ο Πρέτι επιτέθηκε σε αστυνομικούς - μια αφήγηση που διαψεύστηκε γρήγορα και ξεκάθαρα από βίντεο παρευρισκομένων και ένορκες καταθέσεις μαρτύρων.

«Λαμβάναμε πληροφορίες από το πεδίο, από πράκτορες και αξιωματικούς της CBP που βρίσκονταν εκεί», δήλωσε η Νόεμ στη συνέντευξή της. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) περιλαμβάνει τη συνοριοφυλακή και, μαζί με την ICE, υπάγεται στο DHS.

Η Νόεμ περιέγραψε στο Fox μια «εξαιρετικά χαοτική» κατάσταση, όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε αν οι δηλώσεις της το περασμένο Σάββατο ήταν «πρόωρες».

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έσπευσε να αποδώσει ευθύνες στον Πρέτι. Ο Γκρεγκ Μποβίνο, τότε επικεφαλής της επιχείρησης της συνοριοφυλακής, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη Μινεάπολη λίγες ημέρες αργότερα, δήλωσε ότι ο νοσηλευτής ήθελε να «σφαγιάσει» ομοσπονδιακούς αξιωματικούς, ενώ αρκετοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και η Νόεμ, χαρακτήρισαν τον Πρέτι «εγχώριο τρομοκράτη».

Η κυβέρνηση είχε επίσης παραποιήσει από νωρίς τα βασικά γεγονότα γύρω από τον θάνατο της Γκουντ, προκαλώντας οργή σε τοπικούς αξιωματούχους και κοινότητες.

Η Νόεμ δέχεται εκκλήσεις να παραιτηθεί εν μέσω ευρείας και αυξανόμενης κατακραυγής, ακόμη και από μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συμπεριφορά της «θα έπρεπε να είναι λόγος αποκλεισμού».

Βίντεο από τον πυροβολισμό του Πρέτι δείχνουν ότι κρατούσε το κινητό του τηλέφωνο τη στιγμή που οι αξιωματικοί τον ακινητοποίησαν στο έδαφος, αφού προσπάθησε να προστατεύσει έναν άλλο διαδηλωτή, και δεν φαίνεται να άγγιξε ή να επιχείρησε να πιάσει το όπλο που είχε νόμιμη άδεια να φέρει.

Δύο ακόμη βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα καταγράφουν μια προγενέστερη αντιπαράθεση μεταξύ του Πρέτι και ομοσπονδιακών αξιωματικών μετανάστευσης, έντεκα ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Τα βίντεο της 13ης Ιανουαρίου δείχνουν τον Πρέτι να φωνάζει προς ομοσπονδιακά οχήματα και, σε κάποια στιγμή, να φαίνεται ότι φτύνει, προτού κλωτσήσει το πίσω φανάρι ενός οχήματος. Ακολουθεί συμπλοκή με αρκετούς αξιωματικούς, κατά τη διάρκεια της οποίας ρίχνεται στο έδαφος.

Ο Στιβ Σλάιχερ, δικηγόρος με έδρα τη Μινεάπολη που εκπροσωπεί τους γονείς του Πρέτι, δήλωσε ότι το προηγούμενο περιστατικό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τον θανάσιμο πυροβολισμό του περισσότερο από μία εβδομάδα αργότερα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα βίντεο του προηγούμενου περιστατικού υπονομεύουν την αφήγηση ότι ο Πρέτι ήταν ειρηνικός διαδηλωτής όταν πυροβολήθηκε.

«Η αξία του υποκινητή και, ίσως, εξεγερσιακού Άλεξ Πρέτι έχει καταρρεύσει με το βίντεο που μόλις δημοσιεύθηκε, όπου τον βλέπουμε να ουρλιάζει και να φτύνει στο πρόσωπο ενός απόλυτα ψύχραιμου και ελεγχόμενου αξιωματικού της ICE και στη συνέχεια να κλωτσά με μανία ένα καινούργιο και πανάκριβο κυβερνητικό όχημα, τόσο βίαια που έσπασε το πίσω φανάρι σε κομμάτια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και πρόσθεσε: «Ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα κακοποίησης και οργής... παρανοϊκό και εκτός ελέγχου».

Με πληροφορίες από Guardian