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ΗΠΑ: Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα

Δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία

The LiFO team
The LiFO team
ΒΟΛΟΝΤΟΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η ημερομηνία της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι παραμένει ασαφής.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στις ΗΠΑ

Η προγραμματισμένη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιείται εν μέσω ενός εξαμήνου παύσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου φάνηκαν να αναζωπυρώνονται στις 22 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψης του απεσταλμένου του Τραμπ στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, στο Κίεβο, με σκοπό τη συζήτηση σχετικά με τις παραδόσεις πυραύλων Patriot και την εκκρεμή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μια ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ζελένσκι και των ειδικών απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποιήθηκε επίσης αργότερα την ίδια ημέρα, στις 22 Ιουλίου.

Οι συνομιλίες αναζωπυρώθηκαν στις 23 Ιουλίου, όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Μανίλα, στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και «την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», όπως δήλωσε ο Ρούμπιο.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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