ΗΠΑ: Τραμπ και Μαμντάνι στις εξέδρες των τελικών του NBA

Εκτός από τους αστέρες του γηπέδου, πολλά μεγάλα ονόματα θα βρεθούν στο Madison Square Garden για τον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ των New York Knicks και των San Antonio Spurs, τον πρώτο που θα διεξαχθεί στο εμβληματικό γήπεδο του Μανχάταν μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Λίγες μέρες μετά την κατάργηση της ώρας ύπνου για τους νεότερους οπαδούς των Knicks, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, αναμένεται επίσης να βρίσκεται στις κερκίδες.

Εκτός από τους πολιτικούς, ενδέχεται να παρευρεθούν και αρκετά διάσημα πρόσωπα.

Ο Τραμπ στον αγώνα των τελικών του ΝΒΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο στις 4 Ιουνίου ότι είναι «μεγάλος οπαδός» των Knicks, επιβεβαιώνοντας ότι ο ιδιοκτήτης Τζέιμς Ντόλαν τον προσκάλεσε στον αγώνα.

«Η απάντηση είναι ναι – με προσκάλεσε, θα πάω», είπε ο Τραμπ.

Το NBA ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος που θα παρακολουθήσει αγώνα των τελικών του NBA. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει συχνά το πρωτάθλημα, παρακολουθούσε περιστασιακά αγώνες των Knicks πριν από την είσοδό του στην πολιτική.

Λόγω της παρουσίας του Τραμπ, το Madison Square Garden ανακοίνωσε ότι οι οπαδοί θα αντιμετωπίσουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών ελέγχου παρόμοιων με αυτές της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών.

Μια εκδήλωση παρακολούθησης του αγώνα που είχε προγραμματιστεί έξω από το γήπεδο ακυρώθηκε επίσης λόγω της επίσκεψης του Τραμπ, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Μαμντάνι αγόρασε το εισιτήριό του για τον αγώνα

Ο Μαμντάνι, φανατικός οπαδός των Knicks, επιβεβαίωσε επίσης ότι θα βρίσκεται στις κερκίδες για τον 3ο αγώνα.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό 1010 Wins στις 5 Ιουνίου, ο δήμαρχος δήλωσε ότι θα πληρώσει ο ίδιος το εισιτήριό του για τον αγώνα.

«Θα είμαι εκεί με μερικούς φίλους. Και ξέρω ότι θα έρθει και ο πρόεδρος. Μπορώ να σας πω ότι δεν θα κάθομαι δίπλα στο γήπεδο ούτε σε σουίτα, αλλά ανυπομονώ να δω τον αγώνα», είπε.

Ο Μαμντάνι δεν έχει πει αν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη.

«Αν τον δω, θα του πω αυτό που έχω πει ξανά και ξανά, δηλαδή ότι είμαστε ενθουσιασμένοι να καλωσορίσουμε όλους όσους υποστηρίζουν τους Knicks», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από USA Today