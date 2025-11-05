ΗΠΑ: Τουλάχιστον 7 νεκροί έπειτα από συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων συνετρίβη, χθες Τρίτη, αμέσως μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Muhammad Ali στο Λούισβιλ του Κεντάκι, στις κεντρικές ΗΠΑ.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας, Άντι Μπεσίαρ, που εξέφρασε τον φόβο ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη πιο βαρύς.

«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.

Το αεροσκάφος είχε «τρία μέλη πληρώματος», διευκρίνισε η UPS σε δελτίο Τύπου.

«Τα νέα από το Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (...) ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός χωρίς αμφιβολία πρόκειται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονταν.

Ερασιτεχνικό βίντεο, που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WLKY, δείχνει τον αριστερό κινητήρα να έχει πάρει φωτιά ενώ το MD-11 βρισκόταν ακόμη στον διάδρομο και προσπαθούσε να απογειωθεί προτού εκραγεί, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά και στήλη καπνού.

Το αεροσκάφος τερμάτισε την πορεία του σχεδόν 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πλάνα από τον αέρα, από ελικόπτερα τοπικών τηλεοπτικών δικτύων, δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά σε έκταση εκατοντάδων μέτρων σε περιοχή όπου βρίσκονται υπόστεγα και χώροι στάθμευσης.

Φαίνεται πως υπήρξε πρόβλημα με έναν από τους κινητήρες κατά την απογείωση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ABC News.

Το αεροσκάφος μετέφερε περίπου 220.000 λίβρες καυσίμων αεροπορίας, δηλαδή περίπου 38.000 γαλόνια, σύμφωνα με τις αρχές.