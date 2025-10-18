ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί οι Εθνοφρουρές σε αρκετές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενόψει των πανεθνικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα υπό το σύνθημα «No Kings», με στόχο την καταδίκη της πολιτικής και της ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κινητοποιήσεις, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε πάνω από 2.500 πόλεις, διοργανώνονται από ακτιβιστικές οργανώσεις που δηλώνουν πως επιθυμούν να «υπερασπιστούν τη δημοκρατία απέναντι στον αυταρχισμό». Στην ιστοσελίδα τους οι διοργανωτές αναφέρουν:

«Ο πρόεδρος νομίζει ότι η εξουσία του είναι απόλυτη. Στην Αμερική όμως δεν έχουμε βασιλιάδες και δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι στη διαφθορά και τη βία».

Ενεργοποίηση στρατευμάτων σε Τέξας και Βιρτζίνια

Οι Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες του Τέξας και της Βιρτζίνια διέταξαν την ενεργοποίηση των πολιτειακών μονάδων της Εθνοφρουράς, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας. Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματα τίθενται σε επιφυλακή ενόψει της διαδήλωσης στο Όστιν, κάνοντας λόγο για «προγραμματισμένη κινητοποίηση με σύνδεση στην οργάνωση Antifa».

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς αξιωματούχους. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών του Τέξας, Τζιν Γου, κατηγόρησε τον Άμποτ ότι «ενεργεί όπως ακριβώς οι ηγέτες που επικρίνει»:

«Η αποστολή ενόπλων στρατιωτών για την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων είναι αυτό που κάνουν οι βασιλιάδες και οι δικτάτορες – και ο Άμποτ μόλις απέδειξε ότι είναι ένας από αυτούς».

Παρόμοια απόφαση ελήφθη και στη Βιρτζίνια, όπου ο κυβερνήτης Γκλεν Γιανγκιν έδωσε εντολή ενεργοποίησης της Εθνοφρουράς, χωρίς να διευκρινίσει αν θα υπάρξει ορατή παρουσία στρατιωτικών στις πόλεις.

Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Οι διαδηλώσεις, που έχουν χαρακτηριστεί από υποστηρικτές του Τραμπ ως «αντιαμερικανικές», αναμένεται να προσελκύσουν εκατομμύρια πολίτες. Τον περασμένο Ιούνιο, στο τελευταίο κύμα κινητοποιήσεων «No Kings», περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι είχαν κατέβει στους δρόμους σε δεκάδες πολιτείες.

Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι, όπως ο Γερουσιαστής του Κάνσας Ρότζερ Μάρσαλ, εξέφρασαν φόβους για επεισόδια, δηλώνοντας:«Ελπίζω να είναι ειρηνικά. Το αμφιβάλλω όμως».

Το μήνυμα των διαδηλωτών

Οι οργανωτές υποστηρίζουν ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν αντίδραση στον αυξανόμενο αυταρχισμό και την «προσπάθεια ελέγχου των θεσμών» από τον Τραμπ και τους συμμάχους του. Το κεντρικό τους σύνθημα — «No Kings in America» — επιχειρεί να συμβολίσει την αντίσταση σε κάθε μορφή προσωπολατρίας και πολιτικής αυθαιρεσίας.

Οι αρχές ασφαλείας δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένες απειλές ή βίαιες συγκρούσεις. Οι διαδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Σικάγο και Σιάτλ, καθώς και σε εκατοντάδες μικρότερες πόλεις σε όλη τη χώρα.



