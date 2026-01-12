ΗΠΑ: Την Πέμπτη η συνάντηση του Τραμπ με την Ματσάδο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Πέμπτη με την ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η πληροφορία έγινε γνωστή από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το Reuters.

Η συνάντηση Τραμπ-Ματσάδο και οι αμφιβολίες για την διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του Σον Χάνιτι στο Fox News, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο και απάντησε πως: «Λοιπόν, κατανοώ ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω».

Η Ματσάδο, στην οποία απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης, έχει αφήσει να εννοηθεί πως είναι διατεθειμένη να παραδώσει το βραβείο της στον Τραμπ. «Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», είχε δηλώσει ο Τραμπ.

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ξεκαθάρισε την περασμένη Παρασκευή ότι ένα Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να αλλάξει χέρια, να «μοιραστεί» με άλλον ή να ανακληθεί. Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι, μόλις ανακοινωθεί ο βραβευμένος, «η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε εκφράσει πρόσφατα αμφιβολίες για το εάν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας πως «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού.