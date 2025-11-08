ΗΠΑ: Τι χρειάζεται να γίνει για να σταματήσει το μεγαλύτερο shutdown όλων των εποχών

Η «κυβερνητική παράλυση» στις ΗΠΑ μπαίνει, αισίως, στο 38ο εικοσιτετράωρό της, καθώς η Γερουσία δεν προχώρησε σε ψηφοφορία για το νομοσχέδιο που θα μπορούσε να βάλει τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία της χώρας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι Γερουσιαστές των ΗΠΑ αποφάσισαν να αναβάλουν τη διαδικασία, παρατείνοντας την κρίση μέσα στο Σαββατοκύριακο, την ώρα που χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι και πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν λόγω ελλείψεων προσωπικού στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

ΗΠΑ: Η παρέμβαση Τραμπ για το shutdown

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, κάλεσε τους Γερουσιαστές να «παραμείνουν στην Ουάσινγκτον μέχρι να τελειώσει το shutdown». «Οι Αμερικανοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να σταματήσουν τα πολιτικά παιχνίδια και να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση που χρειάζεται η χώρα» έγραψε χαρακτηριστικά.

Το shutdown ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, όταν οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στις ετήσιες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Από τότε, πολλές δημόσιες λειτουργίες έχουν σταματήσει ή υπολειτουργούν, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναγκαστική άδεια ή εργάζονται χωρίς μισθό.

ΗΠΑ: Πώς μπορεί να σταματήσει το shutdown

Για να λήξει η κρίση, το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει νόμο χρηματοδότησης, τον οποίο θα υπογράψει ο εκάστοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, υπάρχει και εναλλακτική επιλογή, η ψήφιση μιας προσωρινής ρύθμισης (continuing resolution), που θα επιτρέψει τη λειτουργία του δημόσιου τομέα για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Η τελευταία προσπάθεια ψηφοφορίας για τέτοια ρύθμιση απέτυχε στη Γερουσία στις 4 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών να παραμένει σε πλήρες αδιέξοδο.

Ως προς την επόμενη ψηφοφορία, η Γερουσία αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής (ώρα Ουάσινγκτον) για να εξετάσει μια τροποποιημένη πρόταση των Ρεπουμπλικανών, που περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και μικρές παραχωρήσεις στις δύο πλευρές. Αν εγκριθεί, το νομοσχέδιο θα πρέπει να περάσει και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων προτού φτάσει στον πρόεδρο για υπογραφή.

Μέχρι τότε, το shutdown συνεχίζει να πλήττει την αμερικανική οικονομία, με καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, προβλήματα στις παροχές τροφίμων και χιλιάδες οικογένειες χωρίς εισόδημα.

Με πληροφορίες από USA Today